Roberto Brasero y el avance la borrasca Ingrid: "Del temporal marítimo a un temporal invernal"

Este viernes se complica el tiempo. Sobre todo en el noroeste peninsular, pero no solo ahí. Por un lado tenemos el mar de fondo que azotará Galicia y el Cantábrico con un temporal marítimo que pone en alerta a las zonas de litoral. En la costa cantábrica los avisos son de nivel naranja y todo el litoral gallego se activa desde esta noche el aviso de nivel rojo, que es el máximo.

El peligro no llega solo de la altura de las olas que podrán superar los 10 metros frente a las costas, sino a la gran carga energética que arrastra esta borrasca. Es decir, olas que van entrando fuertes y durante bastante rato y se pueden avanzar muchos metros: ese tipo de oleaje que produce daños en paseos marítimos y zonas litorales, sin descartar que además las rachas muy fuertes de viento puedan producir caídas de ramas o árboles.

Temporal invernal

Pero además según vaya transcurriendo el día irá entrando una nueva masa de aire de origen polar que hará bajar las temperaturas y también la cota de nieve. Ahí podemos hablar de una auténtico temporal invernal. Las nevadas pueden ser copiosas, con ventisca, y pueden complicar la circulación por las carreteras. Desde por la mañana se esperan en Galicia, Asturias, León y Zamora, donde ya tenemos activos avisos de nivel naranja y por la tarde en el resto de la mitad norte y zona centro, con nevadas en la meseta y en la comunidad de Madrid donde puede acabar el día nevando cerca de la capital.

A esta hora tenemos también aviso naranja para el viernes por la tarde en Segovia y Soria y de nivel amarillo en otras muchas zonas del norte y centro peninsular además de las sierras del sureste. Conviene revisar el mapa de avisos de la AEMET si se va a viajar.

Borrasca 'Ingrid'

La Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado este jueves un aviso especial de fenómenos adversos para el cuadrante noroccidental de la Península. En él inciden en las precipitaciones “en forma de chubascos, que en el tercio noroccidental podrían ir ocasionalmente con tormenta, y con una cota de nieve que irá descendiendo durante el día desde los 700-800 m hasta los 400-500 m.

Con ello, durante la tarde pueden producirse chubascos de nieve en cotas muy bajas del interior de Galicia y en cualquier cota de la meseta Norte. Con mayores acumulados, de 10 a 20 cm, en zonas de montaña del macizo galaico-leonés, cordillera Cantábrica, sistema Central y oeste del sistema Ibérico.

Los chubascos de nieve irán acompañados de intervalos de viento fuerte, con rachas muy fuertes en zonas de montaña, lo que podría generar ventisca. También se producirán chubascos en el resto de la vertiente atlántica y Andalucía mediterránea, que podrían ser localmente fuertes a primeras horas en el Estrecho y de nieve en las Béticas.

El sábado, de crudo invierno

El sábado será un día muy frío, con temperaturas en toda España por debajo a las que corresponderían a esta fecha del año. Y esta ya de por sí es una fecha fría. Tendremos una anomalía negativa de unos 5º en las máximas. La máxima prevista en Soria es de 2º, en Teruel 5º o 7º en Madrid.

Todavía seguirá el temporal marítimo en Galicia y Cantábrico, con oleaje bastante energético de 5-8 m y vientos fuertes, como indica el aviso de AEMET, con viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes en los litorales andaluces, del sureste peninsular y Baleares.

La cota de nieve se situará muy baja durante la primera mitad del día: 300-500 m en buena parte de la mitad norte y 600-800 m en el resto. Con lo que continuarán las nevadas en zonas bajas del interior de Galicia y casi cualquier cota de la meseta Norte y el centro peninsular, con posibilidad de ventisca por el viento con intervalos fuertes.

En combinación con las bajas temperaturas, con heladas moderadas en zonas de montaña, dará lugar a una sensación térmica muy baja, especifica la Agencia estatal. También se esperan nevadas en el Pirineo por encima de 800-1000 m. En Baleares los chubascos pueden ir acompañados de tormenta, rachas muy fuertes de viento y granizo pequeño y en Canarias no debería afectar el temporal pero sí pueden tener rachas fuertes de viento norte en el norte de las islas.

El domingo la borrasca Ingrid se irá alejando, por lo que amainará el temporal marítimo y también remitirá el temporal invernal. Con un ascenso progresivo de la cota de nieve, salvo en el Pirineo, donde podría continuar nevando por encima de los 800 m hasta el final de la jornada.

