Mercedes Martín: "Mañana llega un frente a Galicia, pero el calor seguirá en el sur"

La última semana de octubre comienza con tiempo estable y temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas en buena parte de España. Las máximas superarán los 20 ºC en amplias zonas y los 25 ºC serán frecuentes en la mitad sur y algunos puntos del área mediterránea.

Será, además, una semana con pocas lluvias en buena parte del país, aunque varios frentes rozarán el extremo norte y los vientos húmedos del este podrán dejar algunas precipitaciones en el Mediterráneo.

Uno de los rasgos más llamativos será la amplitud térmica: las tardes serán muy suaves e incluso cálidas para finales de octubre, mientras que las madrugadas seguirán siendo frescas en amplias zonas del interior.

Hasta 31ºC en Sevilla este lunes

Este lunes 26 el día es tranquilo, prácticamente sin precipitaciones. La principal excepción está en Canarias, donde pueden registrarse algunas lluvias en las islas de mayor relieve y continúa la calima intensa. El polvo en suspensión reduce la visibilidad y puede empeorar la calidad del aire.

Las temperaturas son altas para finales de octubre, especialmente en el sur. Sevilla podrá alcanzar los 31ºC, mientras que Murcia rondará los 28ºC y Alicante los 27ºC. Madrid se moverá alrededor de los 23ºC.

En el interior, sin embargo, las noches seguirán siendo bastante más frescas, dejando un acusado contraste entre las primeras horas del día y la tarde.

El martes, un frente recorrerá el extremo norte

Galicia comenzará el día con cielos más cubiertos y precipitaciones débiles que, con el avance de las horas, se extenderán hacia el Cantábrico y los Pirineos.

A primera hora también podrán formarse nubes bajas, brumas y bancos de niebla en zonas del nordeste y, de forma más aislada, del sureste peninsular. Tenderán a desaparecer conforme avance la mañana. En Canarias predominarán los cielos nubosos, aunque progresivamente se abrirán claros. No se descarta alguna precipitación ocasional en el interior de las islas montañosas.

La calima seguirá siendo significativa, especialmente en medianías y cumbres.

Mapa de previsión del tiempo para este martes | Antena 3 Noticias

Bajarán las temperaturas en el oeste y el norte

El paso del frente traerá también un descenso de las temperaturas, especialmente acusado en Galicia, Asturias y amplias zonas del oeste y del interior. En algunos puntos, las máximas podrán bajar entre 4 y 8ºC respecto al lunes.

El ambiente será mucho más fresco en Galicia: Lugo se quedará en unos 15ºC, Pontevedra en 17ºC y A Coruña en 19ºC. En el Cantábrico, Oviedo rondará los 19ºC, Santander los 20ºC y Bilbao los 22ºC.

La situación será muy distinta en el Mediterráneo, donde las temperaturas cambiarán poco e incluso podrán subir ligeramente en algunos puntos. Murcia alcanzará unos 29ºC, Alicante 28ºC y Valencia 26ºC. También seguirá haciendo calor en el sur, con unos 27ºC en Sevilla.

En el interior se esperan valores más suaves: Madrid rondará los 21ºC, Valladolid los 21ºC y Salamanca los 19ºC.

El viento ganará además protagonismo. Soplará con mayor intensidad en las costas de Galicia y del Cantábrico, mientras que se establecerán la tramontana en el Ampurdán y el cierzo en el valle del Ebro.

El miércoles aumentará la inestabilidad en el Mediterráneo

A mitad de semana, la estabilidad seguirá en buena parte de España, mientras que las precipitaciones del extremo norte tenderán a desaparecer durante las primeras horas.

La entrada de vientos húmedos del nordeste y del este favorecerá la aparición de chubascos en Cataluña y dejará también precipitaciones en Baleares, el sur de la Comunidad Valenciana y algunos puntos de la Región de Murcia.

Este cambio vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas en buena parte de la fachada mediterránea, especialmente acusado en algunas zonas del este peninsular. En cambio, los termómetros subirán en Galicia y en amplias áreas del oeste y del sur.

Andalucía seguirá registrando valores altos para finales de octubre y Sevilla podrá volver a acercarse a los 30ºC.

En Canarias persistirá la calima y podrán registrarse algunas lluvias débiles en las islas de mayor relieve.

El jueves, pocos cambios

El jueves será un día bastante parecido al miércoles, con chubascos en el Mediterráneo y posibilidad de alguna lluvia aislada en puntos del sur de Andalucía.

En Canarias volverán a registrarse precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve.

Los termómetros variarán poco en general, aunque subirán en el Cantábrico. En buena parte del país persistirá un ambiente suave e incluso cálido para finales de octubre.

Evolución de las temperaturas en Bilbao | Antena 3 Noticias

Viernes y sábado, estabilidad y pocas lluvias

De cara al viernes y al sábado, el tiempo será bastante estable en buena parte de España.

Las precipitaciones quedarán principalmente restringidas a algunos puntos del área mediterránea y serán, en general, débiles. En el resto, sol y calor.

El sábado aumentará la nubosidad en el Cantábrico con la llegada de un nuevo frente, que podrá dejar alguna lluvia débil y provocará un descenso de las temperaturas en esa zona.

Fuera del extremo norte se esperan pocos cambios térmicos. Andalucía seguirá destacando por el calor para la época, con máximas que podrán acercarse o incluso superar los 30ºC.

Evolución de las temperaturas en Murcia | Antena 3 Noticias

El domingo podría comenzar un cambio de tiempo

Será a partir del domingo cuando aumente claramente la incertidumbre del pronóstico.

El escenario que se contempla actualmente apunta a un descenso generalizado de las temperaturas, una tendencia que podría prolongarse durante los primeros días de noviembre. Al mismo tiempo, la inestabilidad podría ganar terreno en la fachada mediterránea y Baleares, con precipitaciones más extensas e intensas que en jornadas anteriores.

En algunos puntos podrían registrarse lluvias fuertes, aunque todavía es pronto para determinar qué zonas resultarían más afectadas.