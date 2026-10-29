El tiempo estable se mantiene, aunque las lluvias podrán rozarnos durante el fin de semana

La tranquilidad meteorológica contrasta con la dura actualidad informativa. El tiempo estable se va a mantener durante este jueves. Y en líneas generales también durante este fin de semana. Aunque todo está en manos del anticiclón. Tenderá a irse alejando hacia el norte, permitiendo que, por dos flancos, nos roce la inestabilidad. Por el este una bolsa de aire frío, provocará la aparición de lluvias débiles en el este de la península y Baleares. En el otro extremo, una borrasca podrá dejar chubascos en las islas Canarias. En el resto el país, se mantendrá la tranquilidad meteorológica.

Calor perenne

En cuanto que el sol se oculta, las temperaturas nos recuerdan que estamos en otoño. Amaneceres y noches de abrigo, en cambio tardes como mucho en mangas de camisa. Así seguiremos durante los próximos días. En este jueves se volverán a alcanzar los 30 ºC en Sevilla, y los 28º tanto en Córdoba, Huelva, como en Badajoz. En todo el territorio se superarán los 20 ºC salvo en el extremo norte con 18º en Lugo, Oviedo y Santander. Seguiremos sin sobresaltos en las temperaturas, así que estrenaremos noviembre con estos sorprendentes valores.

Jueves soleado

Casi todo el país, con permiso de las nieblas de primera hora, se va a encontrar con un jueves de sol. La nubosidad será menos abundante que la de ayer, en el sureste, especialmente durante la mañana. Porque durante la tarde regresará, incluso podrá dejar algunos chubascos en Murcia y Baleares. Los cielos no quedarán limpios del todo de nubosidad en el Cantábrico. En Canarias, aún se mantiene la posibilidad de algún chaparrón en Tenerife y Gran Canaria.

Lluvias en los extremos

A partir de mañana, los vientos húmedos de levante volverán a dejar cielos grises en la costa Mediterránea, donde esperamos lluvias débiles a largo del viernes y sábado. El domingo serán menos probables. Precisamente durante el domingo también en el oeste de Canarias, la probabilidad de precipitaciones aumentará.

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