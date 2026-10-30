Roberto Brasero: "30ºC y algunas lluvias en el puente de los santos"

Tendemos un largo fin de semana (si sumamos el lunes día 2 que es festivo en 9 Comunidades) en el que predominará el sol en la mayor parte de España y durante la mayor parte de los días. No obstante tendremos también algunas lluvias en Canarias y el área mediterránea, frío y nocturno y nieblas matinales muy repartidas por la península. Todos estos elementos responden a la presencia de un potente anticiclón en el sur de Europa: el sol, por supuesto, pero las lluvias del mediterráneo, también.

Lluvias el sábado en el este

Alguien habló al principio de esta semana de una posible Dana en el área mediterránea durante el puente. No será a así. Es el anticiclón situado sobre el continente europeo el que favorecerá la entrada de aire húmedo del Mediterráneo a zonas del levante, sureste, litoral de Alborán y Baleares. Tendremos algo de aire frío e inestabilidad en capas altas de la atmósfera (sin llegar a ser una Dana) y la combinación de ambos factores nos puede dejar mañana algunas precipitaciones que pueden ser fuertes en zonas de litoral Mediterráneo. Ahora mismo la AEMET ha puesto avisos de nivel amarillo en la costa de Granada, el norte de Mallorca y el sur de Valencia. En el resto del área mediterránea predominarán los cielos nubosos o cubiertos y en el resto de la Península, los cielos estarán poco nubosos o despejados.

Borrasca en Canarias

En Canarias, se prevén mañana cielos con intervalos de nubes medias y bajas y precipitaciones en las islas más montañosas, sin descartar a últimas horas precipitaciones fuertes en las islas más occidentales por el acercamiento de una borrasca que aquí sí puede acabar siendo una pequeña Dana como la que tuvimos al este del archipiélago la semana pasada. En este ocasión serían el domingo y el lunes los días en los que es más probable que tengamos chubascos fuertes en La Palma, que pueden extenderse a otras islas occidentales de Canarias, y que pueden ir acompañados de tormenta.

Nieblas y noche fría

También durante el fin de semana serán probables las brumas o los bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico, Ceuta, Melilla y zonas puntuales de las mesetas y del tercio este, que pueden ser más densas y persistentes en la provincia de Lugo. El domingo continuará cierta inestabilidad en las regiones mediterráneas con tendencia a ir disminuyendo: pode madrugada son probables las lluvias fuertes en el sureste peninsular y Baleares pero durante el día irá disminuyendo la nubosidad. La noche del sábado al domingo será tan fría como las que estamos teniendo ahora o incluso un poco más porque bajarán ligeramente las mínimas de la madrugada por lo que será conveniente que los fantasmitas o las brujillas que se vayan a disfrazar tengan en cuenta que en la noche del sábado al domingo hará el frío propio de estas fechas. No así durante el día, porque ahí tendremos temperaturas más elevadas de las que corresponderían a un Puente de Todos los Santos.

Sin nieve "en los altos"

Hay un refrán que dice: "Por Todos los Santos, nieve en los Altos y por San Andrés, nieve en los pies". Es decir, no sería raro que en estas fechas ya tuviésemos una nevada en condiciones en las cumbres de nuestras montañas. El domingo, sin embargo, estrenaremos el mes de noviembre con un ascenso de las temperaturas máximas en zonas del este y nordeste peninsular, y costa occidental de Galicia, ligeros descensos en las mesetas, Andalucía y Canarias, con pocos cambios en el resto. La máxima en Sevilla podría rondar los 30º; en Murcia se esperan 25º y en Barcelona 23º; llegaremos a 27º en Huelva y 20º en Huesca. El primero de noviembre, el día de Todos los Santos, no va a nevar: ya veremos si lo hace por San Andrés, que es el santo con el que termina el mes.