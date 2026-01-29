Biennal B llega a Mallorca para repensar cómo habitamos el mundo ante la crisis climática

El Congreso Biennal B celebrará su primera edición los próximos 30 y 31 de enero en Es Baluard Museu d’Art Contemporani, con una propuesta que invita a repensar cómo habitamos el mundo en un contexto marcado por la crisis climática, social y territorial. El encuentro reunirá a voces nacionales e internacionales procedentes del ámbito del arte, la ciencia, la cultura y el pensamiento crítico, con el objetivo de generar un espacio de diálogo riguroso y transversal.

El congreso está codirigido por la meteoróloga y divulgadora científica Mercedes Martín, presentadora de Antena 3 Noticias, y por David Barro, director de Es Baluard. Biennal B plantea ir más allá del formato tradicional de congreso. Lejos de una acumulación de ponencias, el programa se articula como un recorrido continuo, pensado para conectar ideas, prácticas y miradas diversas. "La propuesta es generar un espacio de escucha y pensamiento compartido, donde arte, ciencia y cultura dialoguen para imaginar futuros más habitables", señala Mercedes Martín.

La jornada inaugural se abrirá con una ponencia de Alastair Fuad-Luke, una de las referencias internacionales en diseño sostenible. Su intervención situará el marco conceptual del encuentro y abordará cómo el diseño puede operar en lo social y lo ecológico en un momento marcado por la urgencia climática y la necesidad de nuevos modelos de acción.

A partir de ese marco teórico, el programa desciende deliberadamente a lo material. El suelo, los materiales y la arquitectura se convierten en espacios donde los discursos se ponen a prueba. En este contexto, la artista Fernanda Fragateiro, en conversación con Jackie Herbst, responsable de exposiciones de Es Baluard, explorará el espacio construido como un archivo: un lugar donde quedan inscritas historias visibles y también aquellas que han sido borradas u ocultadas.

El territorio insular tendrá un papel destacado con la presentación de Suelo Mallorca, un proyecto impulsado por Ela Spalding que propone una lectura cultural y ecológica del suelo como memoria colectiva. Una aproximación especialmente relevante en un contexto de fuerte presión ambiental y turística como el de las Islas Baleares.

La ciudad real, lejos de los modelos idealizados, será otro de los ejes del congreso. En un bloque dedicado a arquitecturas no normativas y prácticas informales, Ester Partegàs y la curadora Bea Espejo analizarán cómo la necesidad, la improvisación y los márgenes producen ciudad y revelan las carencias estructurales del modelo urbano dominante.

El diálogo entre cultura y paisaje cerrará la mañana del viernes con una conversación entre el artista Carlos Garaicoa y el filósofo Santiago Beruete, moderada por David Barro, en torno al jardín como construcción cultural, ética y política. Un espacio aparentemente íntimo que, sin embargo, habla de orden, poder y de nuestra relación con la naturaleza.

La tarde estará dedicada a cuerpos, poder y toma de decisiones, con especial atención al impacto que las políticas urbanas y climáticas tienen en la vida de las personas. El urbanista Salvador Rueda abrirá el bloque con la proyección de su documental y un caso práctico sobre urbanismo ecosistémico y supermanzanas, mientras que la líder internacional en derechos humanos Musimbi Kanyoro reflexionará, junto a Mercedes Martín, sobre liderazgo en contextos de crisis y el coste social de las malas decisiones políticas.

El sábado, Biennal B pondrá el foco en el poder de las imágenes. Tras una visita guiada a la exposición El laberinto sin paredes, de Jannis Kounellis, el congreso proyectará Mariposas Negras, película galardonada con el Premio Goya a Mejor Película de Animación. El filme aborda la migración climática a partir de historias reales de mujeres obligadas a desplazarse por causas ambientales y dará paso a un coloquio con su director, David Baute.

La clausura correrá a cargo de Odile Rodríguez de la Fuente, con la ponencia Somos Naturaleza, una invitación a repensar la relación entre humanidad y sistema vivo desde el conocimiento, el asombro y la conciencia ecológica.

Con esta primera edición, Biennal B aspira a consolidarse como un espacio de referencia para el pensamiento contemporáneo, donde arte, ciencia y cultura dialogan para imaginar formas más justas y sostenibles de habitar el futuro. En palabras de David Barro, el congreso se plantea como "un ecosistema en movimiento, donde el arte dialoga con otras formas de conocimiento para pensar colectivamente el presente".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.