El sol seguirá siendo protagonista durante el puente, aunque las lluvias acecharán al Mediterráneo y Canarias

Dos borrascas cercarán a nuestro país a lo largo de este largo fin de semana, para muchos. A pesar de su cercanía, y de alguno de los titulares que se pueden leer en medios digitales, el tiempo estable va a predominar. Con tardes que seguirán siendo cálidas, y ojo, frías noches y amaneceres.

Dos borrascas un anticiclón

El anticiclón que nos deja tiempo estable se desplazará al norte, verá como el aire frío en altura lo flanqueará, para dará lugar a dos borrascas. Una al este y la otra al oeste, serán las responsables de dejar lluvias de 'refilón' en los extremos del país. Pero en el resto lo que va a predominar es el tiempo tranquilo y soleado de los últimos días.

Viernes de viajes

El tiempo acompañará a todos los que emprendan viaje durante el viernes. Ya hoy esperamos algunas lluvias débiles en la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. Podrán ser fuertes en Ibiza, donde se activa el aviso amarillo por intensos chubascos. También en Canarias en el interior de Tenerife y de Gran Canaria podrá surgir algún chubasco. En el resto del archipiélago, de la Península, Ceuta y Melilla tendremos una tarde con ambiente soleado, con el paso de nubes de tipo alto que seguirán decorando nuestros cielos.

Las tardes cálidas se mantienen, con máximas de más de 20º en el interior, con unos 30º que perdurarán hasta el Día de Todos los Santos. En cambio, en la mitad norte, las máximas comenzarán a bajar entre a partir del domingo.

'Puente' de Todos los Santos

En realidad, se trata de un largo fin de semana, para 9 comunidades autónomas. En el que predominarán los cielos despejados. Vamos con las excepciones: Costas del Mediterráneo, el sábado y lunes, se esperan cielos grises con lluvias tanto dispersas como débiles.

Al contrario, el domingo será un día de cielos despejados debido a la presencia de vientos del interior. Archipiélago Canario mañana las tormentas se quedarán en las islas del oeste. Domingo y lunes podrán ser fuertes, afectando a casi todo el archipiélago salvo Lanzarote y fuerteventura. En el resto, ya lo hemos dicho, predominarán los cielos despejados. Con permiso de las nieblas y nubes de tipo bajo que surgirán durante las frías noches y amaneceres que vamos a seguir teniendo.

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