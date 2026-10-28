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Roberto Brasero: "Estabilidad meteorológica en una España consternada"

Contrasta este tiempo tan tranquilo y soleado con la consternación que sentimos tras el último y gravísimo accidente ferroviario. Tras una noche fría en Urda, el tiempo no perjudicará mañana las tareas que aún tengan que hacerse en la zona siniestrada.

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Roberto Brasero Antena 3 Noticias

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Roberto Brasero
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Vaya por delante nuestro pésame a los familiares de los fallecidos en este accidente que ha vuelvo a consternar a España en todos sus ámbitos.

Fría noche y posibles nieblas

En el meteorológico, que es el que nos corresponde aquí, hay que reseñar la fría noche que nos espera en Urda, Consuegra o Los Yébenes, las localidades toledanas más cercanas a lugar de la tragedia. Allí amanecerán mañana por debajo de los diez grados; madrugada fría con una mínima prevista de 7º pero luego un día estable y soleado, para llegar hasta los 23º de máxima. Es decir, la situación meteorológica en la zona o debería complicar las tareas que tengan que hacerse aún en la zona siniestrada a excepción quizá de algunos posibles bancos de niebla que se prevén en esta zona de la provincia de Toledo, aunque serán más probables en la parte más oriental de La Mancha.

Sigue el anticiclón

En el resto de España el tiempo presentará mañana pocos cambios: sigue dominando el anticiclón. Podríamos tener no obstante algunos chubascos por la mañana en el sureste peninsular y en Baleares pero deberían retirarse pronto para imponerse el Sol estas zonas y en resto de España. Las nieblas, además de en la meseta sur, serán probables en zonas del tercio este peninsular, los sistemas Béticos y norte de Galicia y aún quedarán restos de calima en las islas orientales del archipiélago canario. Las temperaturas bajarán añana ligeramente en Canarias y subirán en el País Vasco, La Rioja y Navarra. En el resto serán similares a las de hoy, cálidas en general, sobre todo teniendo en cuenta la fecha. Y por último, el viento, un viento de levante que podría ser el protagonista del fin de semana en el área mediterránea donde es posible que genera lluvias y que ya mañana irá arreciando en Alborán y sobre todo en el Estrecho donde acabará el día soplando con rachas fuertes.

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