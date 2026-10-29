¿Qué tiempo hará en el puente de Todos los Santos? Mercedes Martín avanza dónde lloverá y dónde rozarán los 30ºC

El puente de Todos los Santos llegará con dos escenarios muy diferentes en España. Mientras buena parte de la Península disfrutará de tiempo estable y temperaturas más altas de lo habitual para estas fechas, el Mediterráneo concentrará la mayor inestabilidad.

La entrada de vientos húmedos procedentes del mar favorecerá un aumento progresivo de las precipitaciones a partir del viernes. El sábado será, en principio, la jornada más inestable, con lluvias que podrán ser persistentes en puntos del este peninsular y Baleares.

Todavía existe incertidumbre sobre su distribución y sobre las cantidades finales, pero la Comunidad Valenciana aparece como una de las zonas donde podrían registrarse los mayores acumulados, especialmente en el sur de Valencia y el norte de Alicante.

Las temperaturas, mientras tanto, seguirán siendo suaves o incluso cálidas para comienzos de noviembre. En el sur se volverán a rozar los 30ºC.

El viernes comienzan los chubascos en el Mediterráneo

El viernes 30 todavía predominará el tiempo estable en buena parte de España.

Los cielos estarán poco nubosos o con intervalos de nubes en amplias zonas del centro, oeste y sur. El panorama será diferente en la fachada mediterránea y Baleares, donde la entrada de humedad favorecerá la aparición de lluvias y chubascos dispersos. Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares concentrarán la mayor probabilidad de precipitación, aunque también podrá caer algún chubasco en otros puntos del sureste.

Mapa de previsión para el viernes | Antena 3 Noticias

El ambiente continuará siendo muy suave para finales de octubre. Sevilla podrá alcanzar los 29ºC, mientras que Huelva y Badajoz rondarán los 27ºC. Córdoba, Granada, Murcia y Almería se moverán alrededor de los 26ºC.

En el Mediterráneo se esperan unos 25ºC en Alicante, 23ºC en Valencia y Castellón y alrededor de 24ºC en Palma.

En el norte, las máximas serán más contenidas y se moverán, en general, entre los 17 y los 22ºC.

El sábado, el día más inestable

La entrada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo se reforzará durante el sábado y las precipitaciones ganarán extensión y persistencia.

Se esperan lluvias en el este de Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Almería, puntos del sur de Andalucía y Baleares. En algunas de estas zonas podrán ser persistentes.

La atención estará especialmente puesta en la Comunidad Valenciana. Aunque todavía existe incertidumbre, los mayores acumulados podrían concentrarse entre el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante.

También se esperan chubascos en Baleares, mientras que en buena parte del resto del país predominará un tiempo mucho más tranquilo.

Mapa de previsión para el sábado | Antena 3 Noticias

Temperaturas más bajas en el este

El aumento de la nubosidad y las precipitaciones hará bajar las temperaturas durante el sábado en buena parte del este peninsular.

Los descensos serán más evidentes en zonas de Aragón, Castilla-La Mancha y la fachada mediterránea, mientras que en el oeste los termómetros cambiarán muy poco.

A pesar de esta bajada, las temperaturas diurnas seguirán siendo altas para la época en numerosas zonas. En el oeste peninsular podrán situarse hasta unos 5 ºC por encima de los valores habituales.

Mapa de variación máxima para el sábado | Antena 3 Noticias

El domingo mejora el tiempo en el este

El domingo 1 de noviembre la situación tenderá a mejorar en amplias zonas.

El sol ganará terreno en el centro, oeste y buena parte del sur y del este. También habrá amplios claros en el norte, aunque podrán aparecer nubes bajas y algunas nieblas.

La inestabilidad quedará mucho más localizada. Baleares todavía podrá registrar algunos chubascos y también podrán producirse precipitaciones en puntos del extremo sur peninsular.

Las lluvias, por tanto, podrían continuar durante el domingo en algunas zonas, aunque de forma más dispersa que el sábado.

Mapa de previsión para el domingo | Antena 3 Noticias

Hasta 29ºC en Sevilla el domingo

El ambiente continuará siendo especialmente suave para comienzos de noviembre.

Sevilla volverá a alcanzar unos 29ºC y Badajoz podrá llegar a los 28ºC. Huelva rondará los 27ºC y Córdoba y Murcia se moverán alrededor de los 26ºC.

En la fachada mediterránea se esperan unos 25ºC en Valencia y Alicante, mientras que Barcelona rondará los 22ºC y Girona los 23ºC.

El ambiente será más fresco en el norte: Pamplona podrá quedarse en unos 16ºC y Oviedo, Santander, Bilbao o Burgos se moverán entre los 17 y los 18ºC.

Canarias: una borrasca se aproxima este fin de semana

En Canarias aumentará la inestabilidad a medida que avance el fin de semana, con la aproximación de una borrasca.

Tras la calima de los últimos días, que irá perdiendo intensidad, crecerá la probabilidad de chubascos, especialmente en las islas de mayor relieve. De forma ocasional podrán ir acompañados de tormenta, sobre todo a partir del sábado.

Las temperaturas variarán poco y, en las zonas costeras, las máximas se moverán en general entre los 25 y los 27ºC.