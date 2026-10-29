Roberto Brasero: "Algunas lluvias se apuntan al puente"

Hoy 29 de octubre vaya mi primer recuerdo para las víctimas de la DANA de Valencia de la que hoy se cumplen dos años y que nos dejó la peor riada de este siglo XXI con las trágicas consecuencias que todos conocemos. Y hoy también es el día después de la tragedia ferroviaria de Urda y vaya mi primer pronóstico para esta localidad toledana: Esta noche hará menos frío en Urda y alrededores, incluía la zona del accidente donde posiblemente vayan a continuar los trabajos en los trenes siniestrados. La mínima de hoy ha sido 7º, que refleja la madrugada tan fría que han pasado los servicios de emergencia, pero mañana se prevé a primera hora una mínima de 12º en el momento más frío de la madrugada. Y después un tiempo calcado al de de hoy con la posibilidad de algunas nieblas por la zona pero en general tiempo estable en un situación meteorológica que al menos no complicará en absoluto las tareas de identificación, de investigación o los desplazamientos de los familiares que ya bastante tienen con la situación acontecida. De nuevo un sentido abrazo desde aquí también para ellos.

En el puente: más sol que lluvias

En el resto de España también amanecerá el viernes amanecerá con menos frío que hoy y por la tarde las temperaturas serán similares salvo en la comunidad valenciana y el cantábrico oriental donde bajarán algunos grados. Seguirá predominando el sol aunque ya aparecerán más nubes en el litoral mediterráneo y podría llover a mediodía el litoral de Cataluña o de Castellón o sobre todo en las Baleares donde algún chaparrón será fuerte. Y en general, para este puente de Todos los Santos o largo fin de semana -el día 2 es festivo en 9 comunidades- predominará el sol en la mayor parte de España pero sí podrían continuar las nubes en el área mediterránea e incluso formarse una borrasca en Canarias.

Lluvias en Baleares y Canarias

El sábado bajarán algo más las temperaturas en el este de España y las lluvias podrían alcanzar la Comunidad Valenciana y litoral de Cataluña y ganar intensidad en las Baleare donde podrían ser puntualmente fuertes. Nube también hacia el sur el mediterráneo y en el resto de la Península, los cielos estarán poco nubosos o despejados. En Canarias, se prevén cielos con intervalos de nubes medias y bajas y precipitaciones en las islas más montañosas. El domingo será en Canarias donde podría llover con más fuerza mientras que el Mediterráneo podríamos tener alguna lluvia por la mañana temprano y luego el sol abriéndose paso de cara a la tarde. Solo en Baleares se prevé que persista cierta inestabilidad durante todo el día. Y en Canarias también seguirían los chubascos el lunes. En el resto de España predominio del sol con nieblas matinales y temperaturas un poco más bajas el domingo por el norte y sin cambios en el resto.