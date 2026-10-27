El fin de semana de Todos los Santos llega con un 'Otoño' a 20ºC

‘Otoño’, es lo que estamos viviendo estos días. Así vamos a seguir durante lo que queda de semana con más calor del habitual, con valores que van a quedar por encima de los 20 ºC. Así vamos a llegar a este fin de semana de Todos los Santos y para muchos de Halloween, con calor que superará en más de 6º a 8º, los valores habituales.

Recuperar lo perdido

El martes nos deja el día con las temperaturas más bajas de toda la semana. Mañana recuperamos lo perdido en el oeste, volverán los 30º a Sevilla, los 27º a Badajoz y los 25ºC a Lugo. El ambiente fresco se mantendrá en el Cantábrico, con unos 18ºC previstos. En cambio, en el este es donde bajan los valores máximos. Descenso que dejará unos 20º en Lleida, 23º en Cuenca y aún unos calurosos 27º en Murcia. A orillas del Mediterráneo, rondarán los 24º. En Canarias no rebasarán los 26º de máxima.

Cambios en la costa

Mañana las altas presiones cruzan nuestro país, para finalmente quedarse en el interior de Europa. Este cambio de fichas meteorológicas trae novedades. Por un lado, esperamos grandes claros en el Cantábrico más oriental, aún resistirán los cielos nubosos en el norte de Lugo y norte de Asturias donde podrán caer algunas gotas, especialmente durante la mañana.

Otro cambio es el aumento de la nubosidad en el Mediterráneo, al ir girando el viento a levante. Nubes que podrán dejar algunos chubascos en el este de la Región de Murcia, Alicante, y en el sur de Valencia. Además, en Canarias, se mantiene la posibilidad de algunas lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, por la tarde podrán darse algunos chubascos en el interior de Tenerife, La Palma y La Gomera. La calima irá a menos en el archipiélago. En el resto del país, la que predominará será el tiempo estable.

Los Santos a más de 20º

Durante el resto de la semana, tendremos pocas variaciones. Protegidos por las altas presiones del interior de Europa, seguiremos sin ver la llegada de las típicas borrascas otoñales. Las nubes seguirán en el Mediterráneo, las nieblas nos acompañarán a primera hora del día, y las temperaturas seguirán siendo muy cálidas para la fecha.

Octubre se despedirá con un Halloween, y noviembre comenzará con un día de Todos los Santos, en el que en ambas jornadas se rozarán los 30º en Guadalquivir y se superarán los 20º en el resto. El frío de momento sólo lo veremos durante las próximas noches.

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