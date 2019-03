Zaplana critica que se "inventen responsabilidades" en la investigación de los ERE

Durante su intervención en la octava sesión de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE, tramitados por la Administración andaluza, Zaplana ha criticado que se esté intentando "inventar responsabilidades que no existen" en relación a las ayudas extraordinarias concedidas a la Faja Pirítica, que no han sido puestas en cuestión "por nadie" en todos estos años y que su legalidad "no deja lugar a dudas".

Tras destacar que las citadas ayudas y el convenio al que se acogieron están amparadas en una Orden firmada por José Antonio Griñán, cuando éste era ministro de Trabajo, Zaplana también ha indicado que la legalidad de estas ayudas viene avalada por el Gobierno de José Luis Zapatero, quien las siguió pagando años después de haber sido aprobadas por un gobierno 'popular'.

Además, según ha explicado, el exministro de Trabajo del Gobierno socialista Valeriano Gómez, cuando saltó a los medios el caso de las irregularidades en los ERE en Andalucía, aseguraba públicamente que iba a revisar los expedientes en los que hubiera participado la Administración del Estado y en el Congreso de los Diputados indicó que las actuaciones del Gobierno habían sido "estrictas y rigurosas", atendiendo siempre a "los controles de legalidad adecuados".

"Me imagino que si Valeriano Gómez lo decía en sede parlamentaria es porque lo sabría y tendría toda la información", ha apuntado Zaplana, quien al comienzo de su intervención también ha querido dejar claro que durante su etapa como ministro de Trabajo "jamás" fue preguntado en las Cortes ni por los medios de comunicación, ni siquiera en sus visitas a Andalucía, por irregularidades en las ayudas extraordinarias concedidas a la Faja Pirítica de Huelva.

En este contexto, ha apuntado que dado que la legalidad de estas ayudas "nunca se puso en cuestión", ha considerado que habría sido "más fácil" obtener información por otros cauces y no convocarle a él a esta comisión, cuando hace ocho años que dejó de ser ministro y puede que no recuerde "con la misma precisión". "Podrían haber obtenido información de todos los titulares de Trabajo que ha habido en este tiempo y que conocerán perfectamente el expediente", ha añadido Zaplana.

No obstante, ha explicado que no tiene ningún problema en comparecer en la comisión por el "respeto" que le merece esta Cámara. Así, ha explicado que las ayudas extraordinarias aportadas por el Gobierno a la Faja Pirítica de Huelva fueron fruto de un acuerdo marco firmado el 11 de septiembre de 2002, después de "largas reuniones", incluso algunas de ellas previas a su nombramiento.