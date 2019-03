Zaplana critica que se "inventen responsabilidades" y exime al Gobierno Aznar

El exministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar entre los años 2002 y 2004, Eduardo Zaplana, ha asegurado que en las ayudas extraordinarias que concedió el citado Ejecutivo a la Faja Pirítica de Huelva no se ha encontrado "ni la más mínima irregularidad", por lo que ha pedido que "no se ponga el ventilador" sin tener indicios "para tapar otras irregularidades", haciendo así alusión al fraude en los expedientes de regulación de empleo.



Durante su intervención en la octava sesión de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de los ERE, Zaplana ha criticado que se esté intentando "inventar responsabilidades que no existen" en relación a las ayudas extraordinarias concedidas a la Faja Pirítica, que no han sido puestas en cuestión "por nadie" en todos estos años y que su legalidad "no deja lugar a dudas".



Tras destacar que las citadas ayudas y el convenio al que se acogieron están amparadas en una Orden firmada por José Antonio Griñán, cuando éste era ministro de Trabajo, Zaplana también ha indicado que la legalidad de estas ayudas viene avalada por el Gobierno de José Luis Zapatero, quien las siguió pagando años después de haber sido aprobadas por un gobierno 'popular'.



Además, según ha explicado, el exministro de Trabajo del Gobierno socialista Valeriano Gómez, cuando saltó a los medios el caso de las irregularidades en los ERE en Andalucía, aseguraba públicamente que iba a revisar los expedientes en los que hubiera participado la Administración del Estado y en el Congreso de los Diputados indicó que las actuaciones del Gobierno habían sido "estrictas y rigurosas", atendiendo siempre a "los controles de legalidad adecuados".



Por otro lado, Javier Arenas ha sido preguntado por las ayudas otorgadas a cinco empresas de Huelva y el popular ha contestado que esas ayudas no eran competencia del entonces gobierno de Aznar sino del gobierno socialista de Andalucía.



Arenas ha querido dejar claro que son Chaves y Griñán quienes tienen las respuestas para esclarecer el caso. Sobre todo tras la declaración del exinterventor general de la Junta, quien desveló hasta en 15 ocasiones comunico irregularidades al gobierno andaluz y no le hicieron caso.

La Comisión ha aplazado las comparecencias del presidente andaluz, José Antonio Griñán y su antecesor Manuel Chaves, previstas para este viernes. El PSOE lo había pedido para incluir antes otros comparecientes.