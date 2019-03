Rajoy a Rubalcaba: "Las soluciones fáciles no existen"

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba han repetido, discurso, ataques y argumentos en la sesión de control en la que el jefe del Ejecutivo ha hecho balance del primer año de mandato popular. La primera en interpelar a Rajoy ha sido Rosa Díez que usando citas sobre la mentira "en tiempo de engaño universal" ha acusado al Presidente de prometer revalorizar las pensiones y no hacerlo. Rajoy responde insistiendo en su intención de llevar a cabo dicho ajuste "pensamos que podíamos revalorizar las pensiones pero no fue posible y cuando podamos las revalorizaremos".

Tras Díez el turno ha sido para Rubalcaba, el líder de la oposición ha vuelto a recriminar a Rajoy, una vez más, que "no han dejado títere con cabeza y sólo han beneficiado a los evasores fiscales". El Presidente ha vuelto a hacer uso de la ya desgastada "herencia" para su recriminación, "si hubieran cumplido su compromiso con el déficit, yo no hubiera tenido que adoptar las medidas que he tomado", argumentó Rajoy.

Las dos Sorayas han protagonizado también un 'rifi-rafe' alrededor de las previsiones económicas para el próximo año. La portavoz socialista ha criticado a Rajoy de que "habiendo recibido el primer rescate, España esté al borde del segundo" ante lo que Saénz de Santamaría ha sentenciado que el Ejecutivo sigue el camino adecuado, "y por ahí seguiremos".

De Guindos y Báñez han tenido que volver justificar ante los datos económicos los pasos que está avanzando el Gobierno. La mistra de Empleo ha resaltado como valores propios "preocupación y compromiso" ante la elevada tasa de desempleo de España. Por su parte el titular de Economía ha insistido en su creencia de que "la reforma laboral es la adecuada".

La sesión de control ha tenido otro protagonista, el ministro de Educación ha sido el centro de las críticas de todos los grupos nacionalistas y ha ha batallado duramente con los diputados de ERC.