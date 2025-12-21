Vivir en el perímetro de la Capital sin morir en el intento

La crisis de la vivienda está cambiando algunas tendencias. Cada vez es más habitual encontrar a personas que trabajan en grandes ciudades, pero viven en otras más pequeñas. Un ejemplo de esto son los ciudadanos que se desplazan a Madrid para trabajar, pero viven en Valladolid, donde las casas son algo más asequibles.

La vivienda obliga a cambios de rutina

Marisa, originaria de Valladolid, está en esa situación. Se levanta todos los días a las cinco de la madrugada para coger el primer tren que sale desde Valladolid a Madrid y, así, poder llegar a su trabajo como sanitaria en el Hospital de La Paz. “Llevo así siete años. Estuvimos barajando mudarnos a Madrid, pero es inviable”, señala. En su caso Marisa vive con su marido y su hija. Actualmente no se plantean mudarse a Madrid. “Es un poco por todo. Una vivienda ahí igual no la consigo porque en Madrid la vivienda está muy mal. Además, gano en calidad de vida viviendo en Valladolid, en Madrid es más difícil compaginar todo”, apunta. Marisa es solamente un ejemplo de una práctica que cada vez es más habitual.

Es un fastidio perder tantas horas en viajar, pero se han acostumbrado”, nos cuenta un vecino vallisoletano. Y cada vez hay más personas dispuestas a hacerlo. “Yo sí, prefiero madrugar un poco más e ir más desahogada con el dinero. Da más tranquilidad”, señala otra vecina.

Viajeros de ida y vuelta diaria

El perfil del viajero más habitual es de aproximadamente 41,8 años. Se trata de personas que dan prioridad a la conciliación, buscan calidad de vida y unos precios más asequibles en la vivienda. Y es que mientras en ciudades grandes como Madrid el metro cuadrado está a más de 5.000 euros, en otras más pequeñas, como Valladolid, cuesta poco más de 2.000 euros.

Expertos señalan que esta dinámica podría generar tensiones en el mercado inmobiliario y en la planificación del transporte. De hecho, esta práctica ya ha generado otra problemática, cada vez es más complicado reservar un asiento en el tren a la capital. “Casi todos los trenes están reservados para los próximos dos meses”, señala Marisa. “Antes se movía aire en los trenes porque iban casi vacíos. Ahora los trenes van completamente llenos y en Castilla y León dependemos del tren para ir a trabajar en Madrid”, señala Carlos perfecto, Presidente de Usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León. Muestra, además, preocupación por los bono transporte. “Necesitamos más seguridad en el transporte, más estabilidad en los descuentos que se realizan y que entren todas las comunidades en el bono de 60 euros anunciado por el gobierno central”, apunta.

