Estos son algunos menús ricos, saludables y asequibles para esta Navidad

Muchas y muy copiosas. Así son las numerosas comidas a las que muchos se enfrentan en Navidad. Empiezan con la cena de empresa, pasan por la Nochebuena, Navidad… Y en el "mejor" de los casos acaban con el roscón el día de Reyes.

Acompañamos al Colegio de Nutricionistas de la Comunitat Valenciana a un mercado para hacer la compra del menú de Navidad. Y nos aseguran que puede ser rico, saludable y asequible.

Ponemos un pie en el Mercado Central de Valencia, el mercado de producto fresco más grande de Europa, y nada más entrar comprobamos que el marisco está por las nubes y que las calorías de muchos dulces, también.

"En Navidad comemos de manera muy abundante y cocinamos con técnicas que no son muy saludables. Visitar un mercado con producto fresco, de temporada y proximidad es siempre lo ideal", explica María Alonso, responsable de Proyectos del Colegio de Nutricionistas de la Com. Valenciana.

Carne . "Aconsejamos comer carne magra como pavo o pollo. Las elaboraciones siempre son más saludables al horno o al vapor", explica Alonso.

. "Aconsejamos comer carne magra como pavo o pollo. Las elaboraciones siempre son más saludables al horno o al vapor", explica Alonso. Pescado. "El pescado blanco como la lubina o el besugo son muy buena opción. Muy nutritivos y son de temporada", recomienda la nutricionista.

En muchas ocasiones son las salsas las que convierten una carne o un pescado en platos poco saludables, ¿cómo lo solucionamos?

"Es muy recomendable utilizar verduras en las guarniciones y platos con legumbres ricos en hierro, que son una buena opción para los comensales veganos y vegetarianos. Respecto a las salsas, podemos sustituir la nata o los aceites por bebidas vegetales", cuenta María.

Seguimos recorriendo el Central para llegar a unos puestos repletos de marisco fresco. Una tendera nos explica que hoy ha vendido una quisquilla de Cullera exquisita. Tan exquisita como su precio.

María, ¿cómo hacemos para que el marisco sea asequible y saludable? Y nuestra nutricionista explica que el producto de proximidad siempre sale mejor de precio y que, entre todas las opciones, las almejas y los mejillones son muy económicos y muy saludables. "Tienen vitamina B12, que es buenísima para nuestro sistema nervioso", añade.

Hay muchos que, al leer un menú, lo primero que ven es el postre. La Navidad es sinónimo de turrones, mazapán y polvorones. Cuando uno está con una nutricionista, piensa que lo primero que va a eliminar es el dulce. Se lo preguntamos.

¿Podemos tomar turrón? "Se trata de equilibrar lo rico, lo apetecible con lo saludable. Es preferible tomar postres con frutas y algún lácteo. Si vamos a tomar turrón proponemos hacer uno casero con frutas deshidratadas y frutos secos que se queda buenísimo", zanja Alonso.

Acabamos la compra con el Colegio de Nutricionistas con la convicción de que el equilibrio entre la báscula y nuestro bolsillo es posible en Navidad.

