La IA, nuevo asesor de compras navideñas

Siete de cada 10 españoles piden ayuda a la Inteligencia Artificial para elegir los regalos de Navidad.

Adrián Alba
Elegir qué regalamos a nuestros seres queridos no siempre es tarea fácil y más si lo dejamos para última hora. Por ello, cada vez más personas optan por preguntar a la IA en estas compras navideñas. En concreto, 7 de cada 10 españoles, una cifra que supera la media global (64%), según un estudio de Shopify.

Pese a que muchos prefieren lo tradicional, ya sea comprar en tienda o preguntar directamente al destinatario, los usuarios recurren a ella en todas las fases del proceso de compra. El 83% para comparar precios, el 78% para inspirarse y encontrar ideas originales, el 76% para conocer las características de los productos y, por último, el 72% para decidir a qué tienda asistir, según datos de Science 4 Insights.

A veces nos gana la pereza y, sobre todo, la indecisión de no saber qué regalar a ciertas personas. Sorprende que la pareja (31%) sea por la persona que más se pregunta en estas herramientas, seguida de la madre (23%), los amigos (20%) y el padre (18%).

La clave del éxito de este nuevo asesor navideño es, sin duda, la rapidez (24%) y la capacidad de generar respuestas instantáneas. Otras ventajas muy valoradas por los usuarios son la capacidad para proporcionar información detallada y abundante, la comparación de productos y precios y la gran ayuda que supone a la hora de decidir.

¿Cómo responde la IA?

"Al pedir ideas originales, la Inteligencia Artificial tiende a recomendar experiencias, como spa o catas gastronómicas", asegura Víctor Gil, sociólogo, experto en IA y creador del estudio. Aunque también puede jugarnos una mala pasada. "Estaba pidiendo cosas que tuviesen que ver con deportes muy específicos y solo me proponía gorras", cuenta una consumidora.

Puede dejarse llevar por clichés, como recomendar experiencias para hombres y perfumes para mujeres. "Si todos preguntamos, es probable que muchos regales sigan siendo parecidos", señala Gil. Por lo que este nuevo asesor navideño no son todo ventajas. Víctor Gil recomienda no quedarnos con la primera opción para acertar con nuestros regalos.

