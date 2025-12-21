El precio de la uva blanca se dispara a las puertas de Nochevieja

Las tradicionales uvas blancas de mesa que no pueden faltar en muchas casas españolas para despedir el año se han encarecido de forma notable este diciembre. Según el último análisis de FACUA, entre principios de noviembre y comienzos de diciembre el precio de las bandejas de uvas blancas sin pepitas ha subido de media un 37,7 %, con incrementos aún mayores en algunas cadenas.

En supermercados como Eroski, por ejemplo, el precio de una bandeja de 500 gramos pasó de 1,50 € en noviembre a 2,69 € en diciembre, lo que supone un aumento del 79,3 % en apenas cuatro semanas.

Causas del encarecimiento

Los expertos señalan varias razones detrás de esta subida abrupta:

1. La elevada demanda en temporada alta. A medida que se acerca Nochevieja y con la tradición de las doce uvas muy arraigada, la demanda de uvas de mesa se dispara y los distribuidores ajustan sus precios en consecuencia.

2. Factores de mercado recientes. En los últimos meses, diversas cadenas de supermercados han registrado subidas continuas del precio de las uvas (en algunos análisis, incluso hasta más de un 200 % en los últimos dos meses, aunque estos datos pueden variar según la cadena y el tipo de uva.

3. Cambios en el IVA de los alimentos. Desde el 1 de enero de 2025, muchos alimentos básicos, entre ellos frutas y verduras, pasaron de un IVA reducido del 2 % al 4 %, lo que también ha contribuido a presionar los precios al alza desde la producción hasta el consumo

¿Qué impacto tiene en la cesta de la compra?

El aumento del precio de las uvas no es un fenómeno aislado. En el mismo período, otros productos también han experimentado incrementos:

•La lechuga iceberg subió de media un 8,7 %.

•La patata en malla (5 kg) se encareció alrededor del 7,1 %, con aumentos de hasta el 50,6 % en Carrefour.

•Otros alimentos como zanahorias, aceite de oliva, cebollas o arroz también han registrado subidas de entre el 1 % y el 5,7 %.

¿Se está buscando alternativas?

El encarecimiento de las uvas ha llevado a que algunos consumidores consideren sustituirlaspara las campanadas. Gominolas, chocolates, frutas pequeñas o incluso aceitunas son opciones que están ganando cierto espacio en las listas de la compra para Nochevieja. Sin embargo, a pesar de estas alternativas, las uvas continúan siendo, históricamente, el producto tradicional más demandado para cerrar el año.

Balance general

En conjunto, este diciembre se está viviendo una situación excepcional para un producto tradicional como las uvas de mesa. Con subidas que rondan el 38 % en el último mes y variaciones significativas entre cadenas, el precio de las uvas constituye un ejemplo palpable de cómo los precios de la cesta de la compra pueden moverse con rapidez en función de la estacionalidad, la demanda y las condiciones del mercado.

