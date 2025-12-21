Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así son las centrales de ciclos combinados que salvaron a España tras el apagón

Un equipo de Antena3 noticias ha entrado en una de ellas en Valencia, para ver cuál es el mecanismo de estas centrales. Luis Zarauza, Director de Generación Convencional de Naturgy lo define como "la medicina anti-apagones".

Imagen de archivo del centro de control remoto CCR.

Así son las centrales de ciclos combinados que salvaron a España tras el apagón | Antena 3 Noticias

Lucía Bastos López
Publicado:

Una central de ciclo combinado es un mecanismo complejo, pero que desempeña un papel importante en la transición energética porque ofrece una alternativa clave para la generación de electricidad.

Esta tecnología combina turbinas de gas y de vapor. De esta manera, maximiza la eficiencia y reduce las emisiones de CO2. Esta combinación de ambas turbinas permite aprovechar todo el calor posible generado durante el proceso.

El corazón de la central

Además, este proceso se hace rápidamente. Según el Director de Generación Convencional de Naturgy, Luis Zarauza, es "rapidísimo" y afirma que "en menos de una hora la tenemos ya arrancada y produciendo". Lo primero es la entrada de aire y compresión; en el ciclo de gas se toma aire del ambiente y se comprime a alta tensión en un compresor. Este aire se mezcla con gas natural y se quema, creando gases calientes que impulsan las turbinas, haciendo que giren. Dentro de las instalaciones se puede ver cómo este gas pasa por unas tuberías amarillas que lo transportan hasta el transformador que lo convierte en alta tensión. Este proceso se realiza en lo que llaman "el corazón de la central".

El cerebro de la central

Aquí se encuentra el centro de control remoto, otra ubicación muy importante para el correcto funcionamiento de toda la central de ciclos combinados. Juan Antonio García, responsable del centro de control remoto de ciclos, lo define como "un centro único en el mundo en cuanto a volumen y complejidad".

Desde este punto se supervisa a tiempo real las 17 centrales de toda España. De hecho, desde ese día la producción en esta central ha aumentado alrededor del 50%. Se encargan también de todos los servicios que Red Eléctrica les demanda para evitar problemas.

Estas centrales son las grandes desconocidas de la energía, pero el 28 de abril de 2025, el día del apagón nacional, fueron indispensables para que se volviese cuanto antes a la normalidad.

En este caso, Naturgy destina una media de más de 100 millones de euros anuales para mantener el parque de la central con las mejores condiciones posibles. Por esto, las instalaciones se incorporan al sistema con una fiabilidad del 98% en los procesos de arranque. También son un punto clave en la transición energética, ya que opera con gases renovables.

