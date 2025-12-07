La falta de pisos y la subida de los precios de la vivienda desata una guerra entre las inmobiliarias

El mercado inmobiliario cierra el año con nuevos precios de récord y una demanda que no para de crecer. El Índice de Precios de la Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado la subida del 12,8% en los últimos tres meses. Este porcentaje tiene mucho que ver con la escasa oferta que hay, sobre todo, en ciudades donde se están concentrando la mayor cantidad de interesados.

La actividad inmobiliaria de Madrid durante este año ha estado marcada por muchos movimientos de compraventa y alquiler de inmuebles, con muchísima más demanda que oferta, lo que ha impulsado un crecimiento de los precios de una media superior al 20% respecto al año pasado. Así lo ha indicado Carlos Rojo, experto inmobiliario, a Europa Press. De la misma manera, ha destacado que el sector vive "un momento cúspide" caracterizado por la alta demanda y muy poca oferta en casi todas las zonas de la capital.

Precisamente, como ejemplo de esta presión inmobiliaria, ha señalado que muchos anuncios de arrendamiento de pisos reciben 40 mails en 40 minutos. En el caso de las ventas, Rojo ha indicado que, aunque hay demanda, "no todo el mundo puede llegar" a los precios actuales.

Ahora, las agencias ha pasado de competir por clientes dispuestos a hipotecarse a, ahora, centrarse en la búsqueda de propietarios. Una carrera que cada vez es más compleja.

"No hay producto. Tengo menos en la cartera que nunca", confiesa Teresa Tárrega, agente inmobiliaria que opera en la provincia de Valencia. Explica que prácticamente se vende solo y "los propietarios ya no nos necesitan". Disponen, por un lado, del fácil acceso a herramientas de autopublicitación como en portales y páginas web y, por otro, con compradores de sobra. Puede quitársela de las manos "en siete días o bastante más, dependiendo del tipo de propiedad y sus características", distingue Tárrega en declaraciones a Antena 3 Noticias.

"Vendemos tu casa en 60 días", promete un cartel publicitario expuesto en un escaparate de una agencia inmobiliaria en la ciudad de Valencia. Es la imagen que predomina en las cristaleras de estos negocios: menos anuncios de residencias y más espacio para los mensajes dedicados a la captación de propietarios.

Porque interesados hay muchos. "Yo vi la casa y en una semana tuve que pagar las arras porque sino me la quitaban. Estaba imposible encontrar", cuenta Héctor, quien acaba de comprarse un piso. En el caso del alquiler, la situación se agrava. Cada vivienda recibe 34 solicitudes en diez días, de media, un 20% más, según los últimos datos del Observatorio del Alquiler. Y propietarios hay pocos. "Yo conozco a mucha gente que quiere comprar y a nadie que quiera vender", expone una de las entrevistadas. Las consecuencias, ya son conocidas: "Mi hijo lleva dos años buscando para comprarse una casa y no encuentra nada".

El sector está desplegando todo su arsenal en un mercado cada vez más tensionado, con menos trozo a repartir entre más agencias, incluyendo aquellas que se han subido a la ola de lo que algunos expertos ya llaman la nueva "burbuja". En este escenario, se torna más complicado conseguir la gestión de las llaves de una vivienda, un bien fundamental cada vez más de lujo.

Casa 47: una posible solución al problema de la vivienda

Para intentar atajar este problema, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado Casa 47. Esa medida es una nueva sociedad estatal con la que el Gobierno pretende ampliar de forma significativa la oferta de vivienda en alquiler asequible en España.

Esta nueva empresa pública de vivienda recibe este nombre por su conexión con el artículo 47 de la Constitución, que dice que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Tal y como ha explicado la ministra de Vivienda en una entrevista en La Vanguardia, "se invertirán 13.000 millones de euros en los próximos diez años en Casa 47, con un desembolso de 1.300 millones cada año, comenzando en 2026".

En dicha entrevista, Rodríguez ha asegurado que los fondos para el arranque de la empresa "ya están consignados" a pesar de la prórroga presupuestaria, y que los recursos para el arranque en 2026 "ya están ubicados" para que Casa 47 pueda empezar su actividad en enero.

Casa 47 ha sido presentada esta semana y, en sus primeros meses, la entidad lanzará una oferta pública de compra de 100 millones de euros, con el objetivo de incrementar el parque público y acelerar la disponibilidad destinada al alquiler asequible.

La ministra ha anunciado que los contratos que firme esta entidad "podrán ser de hasta 75 años" y el precio del alquiler "no podrá superar el 30% de la renta media del territorio".

Además, Casa 47 ha nacido con una vocación global, ya que, para llegar al mayor número de personas, "sus ofertas se dirigirán al conjunto de la clase media y trabajadora", tal y como ha sostenido Isabel Rodríguez.

