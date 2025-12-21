Autobuses lanzadera para evitar aglomeraciones en el Teide y disfrutar de la nieve

Carreteras colapsadas y vehículos aparcados en medio de la vía. Es la imagen que se ha venido repitiendo cada vez que nieva en el Parque Natural del Teide, Tenerife. Pero esta vez, hay un dispositivo especial para acceder al pico más alto de España que el cabildo de Tenerife ha activado para este finde semana. No se puede acceder en vehículo privado, sino en “guaguas lanzadera”gratuitas.

Operativo nevada: prohibido subir al Teide en vehículo privado

El operativo se mantiene activo hasta el lunes 22 de diciembre a las 10:00 horas, garantizando la vigilancia y el control del espacio natural durante todo el periodo previsto. Solo en un día han subido más de 2.000 personas y se ha evitado el acceso de más de 700 vehículos.

Despliegue de 120 trabajadores

Fermín Correa es uno de ellos, trabaja en el dispositivo de seguridad, nos cuenta, que “es una forma de evitar aglomeraciones” y contribuir a la seguridad porque en años anteriores “ha habido problemas con los vehículos de emergencia, como ambulancias”.

Se trata de conseguir la máxima seguridad colectiva para disfrutar de la imagen más invernal, porque individualmente, son muchos los que no han venido muy preparados con ropa de abrigo y lo han notado dicen que hace mucho frío, y tienen que taparse la nariz con pañuelo para respirar.

Diversión en la primera gran nevada

El equipo de Antena 3 Noticias ha sido testigo de cómo los niños disfrutan tirándose bolas y haciendo muñecos de nieve. “Les presento a mi pequeño Olaf que he hecho yo con la nieve”, nos comenta Adrián y los adultos que parece niños, han sacado por ejemplo, su tabla de bodyboard para estrenarse con su particular "trineo canario”. Hoy muchos turistas han cambiado los castillos de arena por los de nieve.

