Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

TEIDE

Autobuses lanzadera para evitar aglomeraciones en el Teide y disfrutar de la nieve

Autobuses lanzadera gratuitos para subir al Parque Natural del Teide y evitar así aglomeraciones y accidentes de tráfico ya que la primera nevada se ha convertido en la atracción turística de Tenerife en esta época.

Guaguas lanzaderas para evitar aglomeraciones en el Teide y disfrutar de la nieve

Guaguas lanzaderas para evitar aglomeraciones en el Teide y disfrutar de la nieve | Antena 3

Publicidad

Toñi Galván
Publicado:

Carreteras colapsadas y vehículos aparcados en medio de la vía. Es la imagen que se ha venido repitiendo cada vez que nieva en el Parque Natural del Teide, Tenerife. Pero esta vez, hay un dispositivo especial para acceder al pico más alto de España que el cabildo de Tenerife ha activado para este finde semana. No se puede acceder en vehículo privado, sino en “guaguas lanzadera”gratuitas.

Operativo nevada: prohibido subir al Teide en vehículo privado

El operativo se mantiene activo hasta el lunes 22 de diciembre a las 10:00 horas, garantizando la vigilancia y el control del espacio natural durante todo el periodo previsto. Solo en un día han subido más de 2.000 personas y se ha evitado el acceso de más de 700 vehículos.

Despliegue de 120 trabajadores

Fermín Correa es uno de ellos, trabaja en el dispositivo de seguridad, nos cuenta, que “es una forma de evitar aglomeraciones” y contribuir a la seguridad porque en años anteriores “ha habido problemas con los vehículos de emergencia, como ambulancias”.

Se trata de conseguir la máxima seguridad colectiva para disfrutar de la imagen más invernal, porque individualmente, son muchos los que no han venido muy preparados con ropa de abrigo y lo han notado dicen que hace mucho frío, y tienen que taparse la nariz con pañuelo para respirar.

Diversión en la primera gran nevada

El equipo de Antena 3 Noticias ha sido testigo de cómo los niños disfrutan tirándose bolas y haciendo muñecos de nieve. “Les presento a mi pequeño Olaf que he hecho yo con la nieve”, nos comenta Adrián y los adultos que parece niños, han sacado por ejemplo, su tabla de bodyboard para estrenarse con su particular "trineo canario”. Hoy muchos turistas han cambiado los castillos de arena por los de nieve.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Así son las centrales de ciclos combinados que salvaron a España tras el apagón

Imagen de archivo del centro de control remoto CCR.

Publicidad

Economía

Guaguas lanzaderas para evitar aglomeraciones en el Teide y disfrutar de la nieve

Autobuses lanzadera para evitar aglomeraciones en el Teide y disfrutar de la nieve

Estos son algunos menús ricos, saludables y asequibles para esta Navidad

Estos son algunos menús ricos, saludables y asequibles para esta Navidad

Drones para sancionar a los que cruzan las vías de tren sin usar el paso subterráneo habilitado: "En 2 horas hemos identificado a 57 personas"

Drones para sancionar a los que cruzan las vías de tren sin usar el paso subterráneo habilitado: "En 2 horas hemos identificado a 57 personas"

Imagen de archivo del centro de control remoto CCR.
Energéticas

Así son las centrales de ciclos combinados que salvaron a España tras el apagón

Imagen de archivo de La Acebeda, el pueblo más pequeño de Madrid.
ESPAÑA VACIADA

Los 70 pueblos más pequeños de Madrid recibirán atención médica personalizada y medicamentos a domicilio

Un hombre escribiendo su testamento
Herencias

El 55% de las personas mueren sin haber hecho testamento, lo que supone uno de los principales conflictos familiares

Las herencias suelen ser el principal motivo de conflictos familiares una vez muere algún ser querido. Los expertos recomiendan dejarlo todo escrito o recurrir a la herencia en vida, cada vez más utilizada con el fin de evitar posibles litigios.

Turrones
Aumenta el precio del turrón

Malas noticias para los amantes del dulce: el turrón se encarece un 16%

La subida de precio de las materias primas dispara el precio de uno de los productos más típicos de la Navidad.

El percebe de Aguiño nunca ha estado tan caro: 336 euros el kilo

El percebe de Aguiño nunca ha estado tan caro: 336 euros el kilo

Canarias cuelga el cartel de ocupado en estas fechas para disfrutar de una Navidad al sol

Canarias cuelga el cartel de ocupado en estas fechas para disfrutar de una Navidad al sol

Mercamadrid, el mercado alimentario más grande de Europa, aprieta el acelerador por la Navidad

Mercamadrid, el mercado alimentario más grande de Europa, aprieta el acelerador por la Navidad

Publicidad