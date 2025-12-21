Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los anunciantes estallan contra el programa de "La casa de los geminos"

Youtube, la plataforma en la que se está emitiendo, defiende que el formato cumple con las reglas

Los anunciantes estallan contra el programa de "La casa de los gemelos"

Los anunciantes estallan contra el programa de "La casa de los gemelos" | Antena 3

Antena 3 Noticias
Publicado:

Su marca, sus negocios quedan expuestos en el peor de los escenarios... el reality, emitido por youtube, hay agresiones y vejaciones muy lamentables. Los anunciantes piden la retirada del contenido porque les supone un problema reputacional.

Se permite casi todo. Solo hemos seguido unos minutos de emisión y ya los concursantes de este reality se insultan, se agreden, tienen comportamientos vejatorios, llegan a lanzarse cubos de agua sucia. Es la degradación máxima y sin limites. Pero que se ha hecho viral y parece que resulta entretenido para los espectadores cientos de miles, la mayoría jóvenes, lo siguen por youtube. Aunque se denuncia que muchos pueden ser 'bots'. Carlos y Daniel Ramos dos gemelos muy reconocidos ya en redes sociales, son los creadores de esta producción. El casting sale también de ese entorno, las redes. Personajes más o menos reconocidos, algunos 'resucitados' del olvido de internet para este reality extremo.

Espectáculo o degradación

Pero el contenido que desafía todos los límites de la degradación humana empieza a perjudicar la imagen de las marcas que aparecen anunciandose durante la emisión. Lo cierto es que acuden a las plataformas sabiendo la laxitud de la normativa pero según el experto en reputación empresarial Jordi Martí "no hay manera de controlar en qué franja horaria vas a salir, a qué público vas a dirigir tu mensaje"

Priorizar el posible alcance no siempre sale rentable a las marcas, que "son desviadas, como aclara Inma Solís CEO de la agencia IMfluencer, de su verdadero propósito" Los anuncios entran interrumpiendo la emisión de imagenes deleznables. Incluso publicidad del Ministerio de Igualdad cuando en el programa casi se fomenta, por algunos personajes ,la homofobia.

La regulación en la televisión es mucho más estricta. Realmente se controlan este tipo de programas para que no tengan un espacio en las parrillas de emisión.

