Drones para sancionar a los que cruzan las vías de tren sin usar el paso subterráneo habilitado: "En 2 horas hemos identificado a 57 personas"

Cada vez que llega un tren a la estación de Cunit, en Tarragona, siempre hay al menos un viajero que no utiliza el paso subterráneo y salta por las vías para salir o entrar al recinto. En hora punta se han detectado hasta una veintena de usuarios bajando a la vía, subiendo al andén y evitando el paso habilitado.

No son casos aislados, nos asegura el alcalde de la localidad, Jaume Casañas: "Algunos ponen en peligro sus vidas y la seguridad de los demás pasando por las vías del tren". Por eso, añade, "para evitarlo combinamos la tecnología que nos permite un dron con la seguridad y la presencia policial". Se trata de un apoyo aéreo que "nos permite obtener más información, de forma más rápida y actuar mejor".

57 personas identificadas en 2 horas

En el primer operativo de la Policía de Cunit junto con los Mossos d'Esquadra, ADIF y RENFE, se han identificado 57 personas en dos horas. La operación se llevó a cabo en base a las imágenes captadas por el dron policial de Cunit en coordinación con los efectivos distribuidos por toda la estación de tren.

Algunos de los que cruzan de forma indebida lo hacen para colarse sin pagar, pero la gran mayoría lo hacen para ahorrarse ir al paso subterráneo situado al final del andén. Así lo explica Sergio Aguilar, sargento jefe de la policía de Cunit: "Acceden o salen de la estación por sitios no habilitados y con el dron podemos hacer el seguimiento y comunicarnos con las patrullas terrestres".

Sanción de 300 euros por cada vía que se cruza

La sanción por este tipo de comportamiento es de 300 euros por cada vía que se cruza. Es decir que la multa se multiplica si cruzamos varias vías. Es lo que le ha sucedido a un hombre que cruzó 4 vías y cuya sanción de 300 euros, nos explica el Sargento Aguilar, "se multiplica por 4 y su propuesta de multa es de 1.200 euros. Si hacemos una analogía con el tráfico terrestre", aclara, "es como si te saltases de manera reiterada 2 o 3 semáforos en rojo; serían 2-3 sanciones".

Son conductas muy peligrosas que ponen en riesgo no solo al infractor, sino al resto de viajeros. El objetivo es el de prevenir y evitar los cruces indebidos de las vías en torno a la estación de tren del municipio. Los drones buscan garantizar la seguridad ferroviaria y que los viajeros recorran los dos minutos hacia el paso habilitado; "son dos minutos que pueden costar una vida".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.