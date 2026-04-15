Vino 'made in China': el país asiático irrumpe en el mercado del vino con cepas europeas

China está viviendo una auténtica revolución en el mundo del vino. En regiones como Shanxi, antiguos terrenos agrícolas se han transformado en enormes viñedos donde se cultivan cepas europeas, algunas incluso variedades inspiradas en la uva tempranillo. "Tempranilo" lo llaman allí, nos cuenta Luis Miguel Pradas, importador de Asian Fine Wines . A primera vista, estas plantaciones podrían confundirse con paisajes de zonas clásicas como La Rioja, La Mancha o incluso Galicia. Sin embargo, detrás de esta imagen se esconde un sistema vitivinícola muy distinto.

Viñedos bajo tierra

En algunas zonas del país asiático, el clima más extremo obliga a técnicas poco comunes en Europa, como enterrar las cepas durante el invierno para evitar que el frío las destruya. Esta adaptación ha permitido que el país no solo experimente, sino que empiece a producir vinos con identidad propia. En los últimos años, bodegas chinas han logrado "desarrollar vinos que sorprenden en catas a ciegas", según Pradas, quien nos asegura que "algunos tintos podrían confundirse fácilmente con vinos europeos". Esto ha impulsado su presencia en el mercado internacional, donde ya se encuentran botellas chinas en restaurantes españoles a precios muy competitivos.

Aunque hay voces que los comparan con nuestros vinos, Pradas reconoce "que un vino no se puede copiar". Algo que corroboran muchos enólogos. "Nuestro suelo, nuestro clima y la historia... Levamos 2.000 años haciendo vino", dice Carlos Fernández, de Bodegas Tierra. En esta idea coincide Pablo Franco, director Consejo Regulador de Rioja : "Puedes plantar 14 variedades en otro lugar pero no puedes trasladar la influencia que tiene, por ejemplo, el río Ebro"

El fenómeno no se limita al vino

China también ha mostrado interés en reinterpretar productos icónicos como la paella, de hecho "hay chinos interesados en llevar nuestro producto autentico a China", nos cuenta Javier Herreros, director del grupo Paellador. También lo intentaron con el jamón, generando versiones locales que despiertan curiosidad aunque desde el sector, Pablo Ferrer, director adjunto del grupo Térvalis asegura que "el jamón es únicamente nuestro, está en el ADN de España".

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