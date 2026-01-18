El sector del vino preocupado por los nuevos aranceles de Trump a varios países europeos

Los bodegueros españoles están preocupados. Su sector ya está debilitado por un 15% de arancel y ahora temen que la nueva amenaza de Trump se haga realidad con todos los países de la UE. Saben que por ahora el presidente norteamericano se limita a aquellas naciones que han enviado soldados a Groenlandia para apoyar la defensa de la isla, pero no descartan que esta amenaza se haga efectiva en toda la Unión Europea. Dicen los empresarios del sector del vino, que tras la respuesta común europea ven casi inevitable que las amenazas de Donald Trump terminen salpicando a España.

Peligran las ventas de esta bodega

Alberto Ortiz, enólogo de las Bodegas Hermanos Peciña, prepara varios pedidos con destino a los Estados Unidos. Empuja dos palets con 1440 botellas que viajarán la semana que viene a Massachusetts. Esta empresa riojana exportatres cuartas partes de suproducción al país norteamericano. El arancel del 15% aprobado el año pasado ya tuvo consecuencias negativas. “Hemos notado que han bajado en torno a un 30% las ventas a ese país. Evidentemente, los aranceles no ayudan a la venta del vino”, nos explica Alberto. Ahora todo puede empeorar. Opina que la postura conjunta europea será respondida con un mismo arancel para todos los países de la Unión.

Trabajar según los impulsos de Trump

En este sentido, adelanta que un tributo superior al 15% supondría un duro golpe difícil de encajar. “Estaríamos hablando de un arancel del 25%, que podría llegar casi hasta el 50% si esto no se arregla antes de junio. Una empresa tan pequeña como esta no será capaz de absorber esa cantidad”, asegura. La preocupación se palpa incluso en las conversaciones telefónicas entre los propios bodegueros. Casualmente, presenciamos una en la que Alberto expresa a su interlocutor su miedo a las posibles medidas del presidente de los Estados Unidos. Incluso, entre sus clientes del otro lado del charco les dicen que están preocupados. “Estas medidas expansionistas no son buenas de cara al comercio. Tanto para nosotros como para ellos. La inestabilidad en cualquier mercado no es buena”, afirma Alberto. Los últimos meses, sienten estar viviendo en una montaña rusa manejada por un impulsivo e impredecible Donald Trump.

