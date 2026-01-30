Vídeo: roba un jamón ibérico de un supermercado en Mallorca y lo devuelve medio comido

La Guardia Civil de Mallorca ha investigado a una mujer de 57 años por el presunto robo de un jamón ibérico de bellota valorado en 420 euros. Los hechos sucedieron el pasado 20 de enero en un supermercado del municipio de Sineu, tal y como ha detallado la Guardia Civil.

En el momento en el que el propietario del establecimiento denunció la sustracción del producto, los agentes revisaron las cámaras de seguridad. En esas imágenes puede verse cómo la mujer esconde el jamón bajo una chaqueta y abandona el local sin pagar.

Cuando los agentes la encontraron, entregó el jamón robado, aunque parcialmente consumido, con la mitad del producto comido. Por el momento, las diligencias continúan abiertas y la mujer está siendo investigada por un presunto delito de hurto.

