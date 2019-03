"Vamos a sufrir hasta septiembre de 2013 pero después habrá un reajuste"

"El 2013 es un año de encrucijada porque viene después de 2012, que ha sido muy malo", así de tajante se muestra el economista Gay de Liébana sobre lo que nos espera este año. El especialista ha destacado, en una entrevista en Espejo Público, que en 2013 se recogerá la resaca de 2012 y hasta 2014 el panorama no se va a despejar.



"El paro se cumulará en 2013, la pequeña y mediana empresa han resistido hasta ahora pero si no le dan crédito van a tener problemas", asegura de Liébana. Los primeros signos de recuperación no llegarán hasta septiembre de este año, antes, la reestructuración de plantilla de muchas empresas como Bankia traerán despidos masivos, según el economista.

Gay de Liébana matiza que aunque ahora la prima de riesgo está tranquila, en un momento determinado se puede disparar cuando conozcamos el déficit con el que cerramos el año, ahora hay 65.000 millones de euros y el volumen de deuda pública, que calcula que estará rondando el billón de euros.

En su exposición, de Liébana, ha apostado por negociar un rescate preventivo, para reestructurar la deuda que nos puede ahogar a corto plazo y ponerla a largo plazo.