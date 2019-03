Uno de cada tres locales no tiene visibles los precios

Uno de los indicadores para medir la calidad de los bares está en los aseos. Un 14% de los setecientos establecimientos inspeccionados carece de jabón, toallitas de papel o secamanos. Uno de cada diez no tiene papel higiénico, ni tapa del water. En cuanto a su grado de limpieza la nota es de casi un siete, aunque algunos clientes no tienen esa percepción.

Las intoxicaciones alimentarias podrían llegar a producirse en uno de cada diez locales analizados, donde los alimentos no están cubiertos o protegidos en vitrinas. En cuanto a la información, uno de cada tres bares del estudio no exhibe la hoja de reclamaciones y no cuenta con listas de precios visibles. Entre los que tienen carta, uno de cada cuatro oculta lo que cuestan algunos artículos.

Seis de cada diez bares no tienen servicios adaptados para los discapacitados. Incluso, algunos lo utilizan de almacén. La Asociación de Consumidores denunciará ante las autoridades competentes a los establecimientos que incumplan la normativa en las diferentes materias analizadas.