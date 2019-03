La Unión Europea prepara sanciones penales contra la banca para evitar abusos

La Comisión Europea propondrá esta semana una norma para obligar a todos los Estados miembros a que castiguen con sanciones penales, incluidas penas de cárcel, a los banqueros que incurran en comportamientos delictivos graves, en concreto, el abuso de información privilegiada y la manipulación de mercado.

"Algunos de los comportamientos que hemos visto en el sector financiero fueron completamente irresponsables"

La directiva tendrá un impacto limitado puesto que la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, ya prevén en sus respectivas legislaciones nacionales sanciones penales para este tipo de comportamientos, según han explicado fuentes comunitarias.

Bulgaria es el único país de la UE que no castiga ni el abuso de información privilegiada ni la manipulación de mercado, mientras que Austria, Eslovaquia, República Checa, Estonia, Finlandia y Eslovenia no han tipificado penalmente alguno de los dos delitos.



La propuesta de Bruselas exigirá que todos los Estados miembros castiguen estos comportamientos, pero no fijará ninguna pena mínima, según un alto funcionario de la UE.

El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha justificado sus planes alegando que "algunos de los comportamientos que hemos visto en el sector financiero fueron completamente irresponsables y a veces de naturaleza criminal".



Proponer estas sanciones "tiene sentido porque se trata de sanciones que tienen que ver con el mercado y tenemos un mercado interior en Europa, por lo que tiene sentido tener el mismo tipo de sanciones en toda Europa", ha explicado Barroso en rueda de prensa tras participar en una cumbre social tripartita con patronal y sindicatos europeos.



Barroso anunció por primera vez su propuesta hace dos semanas durante una entrevista concedida a 'YouTube' y 'Euronews' en respuesta a un internauta español que le preguntaba por los abusos en las indemnizaciones de los directivos de las cajas de ahorro españolas.