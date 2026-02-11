El campo en guerra: las exigencias de los agricultores y ganaderos que hoy protestan contra Mercosur en Madrid

Cientos de tractores en marcha lenta van a llenar este miércoles las calles del centro de Madrid. El Ayuntamiento pide que se use el transporte público y se teletrabaje. Unos 500 tractores y 8000 agricultores y ganaderos pretenden llegar a la puerta del ministerio de Agricultura para denunciar cómo el tratado Mercosur les deja en inferioridad de condiciones. Un acuerdo firmado entre la Unión Europea y algunos países suramericanos para, entre otras cosas, eliminar aranceles.

Las protestas llegan a la capital después de haberse repetido en más de una treintena de provincias, piden: "Necesitamos que las administraciones nos escuchen" lo dice un agricultor desde Galicia. Arremeten contra Bruselas. Los acusan de no cuidar el sector primario y de dar prioridad a productos que llegan de terceros países. También reclaman: "Acuerdos comerciales justos y presupuesto suficiente para la PAC".

El objetivo será colapsar Madrid por lo que desde primera hora de la mañana se espera que la circulación sea muy complicada en la capital. Las cinco columnas parten de Guadalajara, Arganda del Rey, El Espinar, Torrejón de la Calzada y Robregordo, así que su marcha lenta va a afectar al tráfico. Los agricultores y ganaderos marcharán desde Colón al ministerio de Agricultura.

126 Líneas de autobuses se van a ver afectadas. El ayuntamiento recomienda el teletrabajo y moverse en transporte público. No es la primera vez que el sector primario muestra su hartazgo, ya en marzo de 2024 se movilizaron en masa y consiguieron paralizar la capital para expresar su exigencias.