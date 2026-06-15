Últimos días para hacer la Renta 2025: así puedes incorporar un dato en la declaración que no viene en el borrador

Uno de los consejos más habituales a la hora de hacer la Declaración de la Renta es el de revisar el borrador varias veces antes de enviarla. Esto se debe a que los datos fiscales pueden variar de año en año e incluso hay deducciones fiscales estatales o autonómicas que se aprueban y no aparecen contribuidas en el borrador.

De hecho, un cambio en el estado civil, una reciente maternidad o paternidad, o la inversión en divisas extranjeras son cambios notables en la declaración que no se realizan automáticamente pero que se tiene la obligación de dejar reflejado en ella. Aprende cómo realizar paso a paso el cambio de un borrador de la Renta para no tener disgustos.

Pasos para modificar datos no incluidos en la Declaración de la Renta

Lo primero que debemos hacer para comprobar si nuestros datos están correctamente contribuidos es solicitar el número de referencia de nuestra declaración a través de la Renta Web y entrar en ella.

Dentro del portal de la sede electrónica de la AEAT debemos revisar todos los datos para comprobar que lo declarado en años anteriores es correcto y sigue vigente o, por el contrario, necesita realizar ajustes.

A continuación, Renta Web rellenará de manera automática la declaración con la información y, a partir de ahí, se podrán incluir los datos que faltan.

Después de incluirlos, debemos acudir al apartado de "Resumen de declaración" y seleccionar la declaración a modificar. Eso sí, debemos tener en cuenta que Hacienda no permite modificar la declaración conjunta, cualquier dato que haya que añadir debemos hacerlo entrando en la declaración individual. Para llevarlo a cabo tenemos tres formas diferentes de hacerlo:

Buscar por concepto o número de casilla . Identificamos el número de casilla o la forma en que está designado, lo introducimos en el buscador y modificamos el resultado que nos muestre.

. Identificamos el número de casilla o la forma en que está designado, lo introducimos en el buscador y modificamos el resultado que nos muestre. Usar el índice de apartados . En la parte superior del menú se encuentra un desplegable con el índice de todos los apartados de la declaración. Basta con seleccionar el apartado correspondiente y acceder a él para su modificación.

. En la parte superior del menú se encuentra un desplegable con el índice de todos los apartados de la declaración. Basta con seleccionar el apartado correspondiente y acceder a él para su modificación. Navegar por las páginas de menú. Es la opción más laboriosa, consiste en avanzar página a página mediante los botones con forma de flecha de la parte superior derecha hasta llegar a la zona en la que se encuentra el dato que queremos añadir o modificar.

En cuanto esté localizada la casilla, bastará con modificar el dato requerido y, a continuación, bastará con consultar el resultado de la declaración para comprobar que todo está en orden. Es decir, volveremos al apartado 'Resumen declaraciones' y verificaremos que ahora está todo correcto. De estar conforme con esos cambios, al contribuyente solo le quedará entregar la declaración a Hacienda.

Tras realizar este proceso, habrás comprobado que tu declaración refleja correctamente toda tu información fiscal, evitando errores que puedan derivar en requerimientos posteriores por parte de Hacienda. Revisar, completar y confirmar cada dato es la mejor forma de presentar una Renta 2025 precisa y sin sobresaltos, asegurando que cumples con tus obligaciones tributarias de manera correcta y tranquila.

El último día para hacer la Declaración de la Renta 2025 es el 30 de junio 2026.

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