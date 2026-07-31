El precio de la gasolina se dispara hasta los 1,80 euros el litro ante la operación salida de agosto

La gran operación salida de agosto dejará un año más nuevos máximos por las vacaciones de verano, tanto de viajeros como de oferta de medios de transporte, de tarifas y con los combustibles en sus precios más altas en los últimos tres meses.

El precio de los carburantes se ha disparado y suma ya cuatro semanas de ascensos desde el regreso del IVA al 21% el pasado 1 de julio, periodo en el que acumulan un encarecimiento cercano al 15%. Así lo reflejan los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, que manifiestan que con respecto a hace un año el diésel cuesta un 19,9% más mientras que la gasolina es un 10,5% más cara. El incremento del diésel supera el 15% establecido por el gobierno para recuperar el IVA al 10%.

Además, a partir del 1 de agosto, la bonificación al combustible en España deja de ser de 15 céntimos por litro y pasa a 10 céntimos, una reducción que, en la práctica, hará que repostar resulte más caro aunque el precio base del carburante apenas experimente variaciones. .

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha calculado unos 5,6 millones de desplazamientos por las carreteras españolas entre el viernes y el domingo, y durante todo el mes calculan 54,5 millones de viajes de largo recorrido. El arranque del mes más vacacional con los carburantes en sus máximos de los últimos tres meses: la gasolina se paga a una media de 1,80 euros por litro y el diesel a 1,90 euros.

Se esperan casi 4.400 trenes y huelga este viernes

Entre este jueves y el próximo domingo circularán por las vías españolas 4.375 trenes de alta velocidad, larga y media distancia de las tres empresas ferroviarias que operan en España, según datos de Adif. Renfe ofrece cerca de 1,2 millones de plazas durante la operación salida de agosto en alta Velocidad, larga y media distancia. Para todo el verano (del 30 de junio al 15 de septiembre) calcula 21,6 millones de plazas.

La compañía pública refuerza la trayectoria entre Andalucía y Madrid e incrementa las plazas en los corredores de Barcelona, Levante y Galicia, aunque en los dos primeros siguen activas limitaciones temporales de velocidad establecidas por Adif en ciertos tramos, lo que incrementa los tiempos de viaje.

Aquellos que tengan previsto viajar en Renfe este mismo viernes deben consultar con la compañía, porque hay convocada una huelga por el minoritario Sindicato Ferroviario, para la que el Gobierno ha impuesto servicios mínimos de hasta el 75 %.

Se esperan 22.655 vuelos

Por su parte, Aena prevé en los aeropuertos de la red entre este viernes y el domingo 22.655 vuelos, casi un 3 % más que en el primer fin de semana de agosto del año pasado, con una media diaria superior a los 7.500 vuelos.

En Madrid-Barajas están previstos 3.716 vuelos, un 7,3 % más que un año antes; en Barcelona-El Prat, 3.332, el 4,7 % más; y en Palma, 3.178 vuelos, algo por debajo de los 3.202 del año pasado.

Las buenas cifras de agosto se basan en una sólida conectividad aérea, según un informe de la Confederación Española de Hoteles (CEHAT) y PwC, que avanza un aumento de las conexiones con España del 6 % entre julio y septiembre, con un alza media desde los mercados internacionales superior al 11 %.

Air Europa mantiene en agosto su operativa habitual, con entre 220 y 225 vuelos diarios, que permiten atender con normalidad la demanda prevista y garantizar la conectividad en los mercados en los que opera. Iberia no ha publicado todavía su oferta agregada para agosto, pero en julio aumentó las plazas un 5 %, hasta superar los 3 millones de asientos.

Ligera moderación en la ocupación

Los empresarios turísticos en Exceltur esperan un verano positivo, con un aumento de las ventas del 3,2 %, aunque más desacelerado que en el primer trimestre (4,2 %), debido especialmente a la evolución más sostenida en los hoteles. La CEHAT observa una ligera moderación de la ocupación prevista para verano respecto a los elevados niveles registrados el año pasado.

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