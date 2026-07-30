De Cervantes a Marie Curie: los seis rostros que podrían estar en tu cartera

Desde su creación, los billetes de euro han buscado representar la identidad europea a través de elementos comunes: puertas y ventanas como símbolo de apertura, y puentes como reflejo de la conexión entre los países. Diseñados por Robert Kalina y puestos en circulación en 2002, los primeros billetes apostaron por mostrar diferentes épocas y estilos arquitectónicos del continente, una idea que se mantuvo con la llegada en 2013 de la serie Europa, aunque con nuevos elementos de seguridad. Ahora, el Banco Central Europeo (BCE) prepara una nueva generación de billetes con una identidad renovada.

La institución ha abierto una consulta pública para que los ciudadanos de la zona euro elijan entre dos propuestas finalistas: "Cultura europea" y "Ríos y aves". La votación estará abierta hasta el 21 de septiembre de 2026 y servirá para orientar la decisión final del Consejo de Gobierno del BCE, que elegirá el diseño definitivo antes de que termine el año.

La renovación busca actualizar la imagen del euro y reforzar sus sistemas de seguridad frente a la falsificación. Aunque los nuevos diseños todavía tardarán varios años en llegar a los bolsillos de los ciudadanos, el proceso ya ha abierto el debate sobre cómo debe representarse la identidad europea en sus billetes.

Los diseños finalistas: aves y personalidades europeas

Cinco de las diez opciones finalistas siguen la temática "Ríos y aves", en la que cada billete estaría protagonizado por una especie diferente. El treparriscos aparecería en el billete de 5 euros; el martín pescador común, en el de 10 euros; el abejaruco europeo, en el de 20 euros; la cigüeña blanca, en el de 50 euros; la avoceta común, en el de 100 euros; y el billete de 200 euros estaría reservado para el imponente alcatraz atlántico.

Las otras cinco apuestan por la temática "Cultura europea", que busca rendir homenaje a seis figuras clave del patrimonio cultural europeo. Si esta propuesta resulta elegida, Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Suttner podrían convertirse en los nuevos rostros del euro.

5 euros: Maria Callas, la voz que revolucionó la ópera

Diseño A | Studio Joost Grootens

El billete de cinco euros estaría dedicado a Maria Callas (1923-1977), una de las sopranos más reconocidas de todos los tiempos y una figura clave en la evolución de la ópera durante el siglo XX.

Nacida en Nueva York en el seno de una familia griega, se formó musicalmente en Atenas y alcanzó fama internacional gracias a una voz excepcional y a una capacidad interpretativa que transformó la manera de representar a los grandes personajes operísticos.

Su legado continúa vigente décadas después de su muerte. Sus grabaciones y sus interpretaciones siguen siendo una referencia para cantantes y aficionados a la música clásica de todo el mundo.

10 euros: Ludwig van Beethoven, el compositor del "Himno a la Alegría"

Diseño F | Jan Robert Dünnweller

El billete de diez euros tendría como protagonista a Ludwig van Beethoven (1770-1827), uno de los compositores más influyentes de la historia de la música occidental.

El músico alemán es recordado especialmente por su Novena Sinfonía, cuyo cuarto movimiento dio origen al conocido "Himno a la Alegría", una pieza que con el tiempo se convirtió en el himno oficial de la Unión Europea.

Beethoven fue una figura decisiva en la transición del Clasicismo al Romanticismo y revolucionó la composición musical con obras cargadas de innovación, emoción y una enorme influencia que llega hasta nuestros días.

20 euros: Marie Curie, la científica que rompió barreras

Diseño G | Rubio & del Amo y Cruz más Cruz

Marie Curie (1867-1934) ocuparía el billete de veinte euros como símbolo del conocimiento científico y de la investigación sin límites.

Nacida en Polonia con el apellido Sklodowska y nacionalizada francesa, desarrolló investigaciones fundamentales sobre la radiactividad y logró convertirse en la primera persona de la historia en recibir dos premios Nobel en disciplinas distintas: Física y Química.

Su trayectoria fue especialmente excepcional en una época en la que las mujeres apenas tenían acceso al mundo académico y científico. La famosa fotografía de la Conferencia Solvay de 1911, en la que aparece como la única mujer entre algunos de los científicos más importantes del momento, se ha convertido en una imagen representativa de su relevancia histórica.

50 euros: Miguel de Cervantes, el gran representante español

Diseño C | Neue Gestaltung GmbH

España estaría representada en esta nueva serie por Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), autor de "Don Quijote de la Mancha" y considerado uno de los escritores más importantes de la literatura universal.

Nacido en Alcalá de Henares, Cervantes creó una obra que cambió para siempre la narrativa. La historia del ingenioso hidalgo manchego, traducida a decenas de idiomas, está considerada una de las primeras novelas modernas y una de las creaciones literarias con mayor influencia de todos los tiempos.

Su aparición en un futuro billete europeo supondría un reconocimiento al peso de la cultura española dentro del patrimonio común del continente.

100 euros: Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento

Diseño E | Myrsini Vardopoulou

El billete de cien euros estaría dedicado a Leonardo da Vinci (1452-1519), una de las mentes más extraordinarias del Renacimiento.

Pintor, inventor, ingeniero, anatomista, arquitecto y científico, Leonardo convirtió la curiosidad en una forma de entender el mundo. Sus cuadernos reúnen estudios sobre el cuerpo humano, la mecánica, el vuelo de las aves o la hidráulica, muchos de ellos adelantados varios siglos a su tiempo.

Aunque obras como "La Gioconda" y "La Última Cena" lo convirtieron en una leyenda del arte, su legado va mucho más allá de la pintura y lo sitúa como uno de los grandes visionarios de la historia.

200 euros: Bertha von Suttner, la mujer que hizo de la paz una causa

Diseño A | Studio Joost Grootens

El billete de doscientos euros tendría como protagonista a Bertha von Suttner (1843-1914), escritora y activista austríaca que dedicó su vida a defender el desarme y la resolución pacífica de los conflictos.

En 1905 se convirtió en la primera mujer en recibir el Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento a una trayectoria marcada por la defensa del diálogo y la cooperación internacional en una Europa marcada por las tensiones entre grandes potencias.

Aunque su nombre no tiene la misma popularidad que el de otras figuras de la propuesta, su papel fue fundamental en el desarrollo del movimiento pacifista internacional.

Los nuevos billetes tardarán en llegar y los actuales no perderán su valor

La elección del diseño definitivo no supondrá una llegada inmediata de los nuevos billetes. Tras la decisión del BCE comenzará una fase de desarrollo técnico en la que se incorporarán nuevas medidas de seguridad, como marcas de agua mejoradas, tintas especiales y elementos táctiles para facilitar su uso por parte de personas con discapacidad visual.

La fabricación y distribución se producirán más adelante, por lo que todavía pasarán varios años hasta que estos nuevos diseños puedan verse en circulación.

Además, los actuales billetes de euro no perderán su valor. Durante un periodo de transición convivirán ambas series y los ejemplares antiguos serán retirados progresivamente por los bancos centrales nacionales a medida que se deterioren. Incluso después de dejar de circular, conservarán su valor nominal y podrán seguir siendo canjeados.