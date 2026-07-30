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Antena 3 Noticias arrasa en julio y suma 79 meses de liderazgo

En un julio marcado por grandes acontecimientos deportivos como el Mundial, Antena 3 mantiene su fortaleza con los informativos líderes y los programas de entretenimiento.

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Antena 3 Noticias arrasa en julio y suma 79 meses de liderazgo ANTENA 3

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Alba Gutiérrez
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Antena 3 finaliza el mes de junio como la cadena líder, registrando distancias históricas con sus competidores. En concreto, Antena 3 se sitúa como la cadena más vista con una cuota media de 11,3 y marca la mayor distancia en 28 años con su directo competidor con más de 4,3 puntos.

En un mes marcado por la Copa Mundial de Fútbol, Antena 3 prolonga su liderazgo absoluto en informativos con Antena 3 Noticias como la oferta líder por 79 mes consecutivo y las ediciones más vistas de la televisión con especial mención para la edición de mediodía, que firma su mejor julio en 19 años.

Antena 3 Noticias, la primera opción para los espectadores

Los servicios informativos de Antena 3 continúan siendo la primera opción para los espectadores. Antena 3 Noticias cierra la temporada con un 16,9% de cuota y cerca de 2 millones de espectadores de media. Con estos resultados, encadena ocho temporadas consecutivas como la oferta informativa líder y amplía aún más la distancia con sus competidores.

Entre sus ediciones destaca especialmente Antena 3 Noticias 1, conducido por Sandra Golpe, que alcanza un 22,2% de cuota, convirtiéndose en el contenido no deportivo más visto de la televisión. Además de ser el informativo más visto de la televisión, vuelve a situarse como el contenido regular con más seguimiento de toda la parrilla televisiva, con más de 2 millones de espectadores de media.

Por su parte, Antena 3 Noticias 2, con Vicente Vallés y Esther Vaquero al frente, se impone a su inmediato competidor con una ventana de 7,4 puntos en un mes que ha coincidido con muchos partidos del Mundial.

Durante el fin de semana, las ediciones presentadas por Matías Prats y Mónica Carrillo encadenan 72 meses de liderazgo. La edición de mediodía continúa líder en la sobremesa los sábados y domingos y repite como el informativo más visto del fin de semana.

Por otro lado, Antena 3 Deportes continúan siendo los informativos deportivos líderes y son los más vistos, marcando su mejor julio histórico.

Además, Espejo Público mantiene sus datos desde el inicio de la época estival y sube al 13,8% en su franja de 8:55 horas a 11:00.

Líderes en entretenimiento

Antena 3 vuelve a reunir algunos de los formatos de entretenimiento más seguidos de la televisión. Programas como 'Tu cara me suena', 'Pasapalabra', 'La ruleta de la suerte' o 'La Voz Kids' continúan imparables.

'Tu cara me suena' arrasa en su 13 temporada, siendo líder absoluto y lo más visto en la noche de los viernes. Por su parte, 'La ruleta de la suerte' sigue a la cabeza del top de entretenimiento alcanzando más de 1,4 millones de espectadores.

'Pasapalabra' sigue en las posiciones más altas del ranking de programas. Una media de 2,4 millones de espectadores únicos siguen a diario el concurso líder de las tardes, que sigue triunfando con su prueba 'AlaZ', cuyos datos en julio se elevan al 18,3%.

Atresmedia continúa con su liderazgo

En cuanto a los grupos, Atresmedia se sitúa líder y lo hace registrando la mayor diferencia histórica en un mes de julio con su adversario directo. Así, firma un 22,5% de cuota.

También gana en Prime Time (18,3%) con una ventaja de +1,7 puntos, la mayor diferencia en julio de los últimos tres años. Además, es el grupo líder absoluto en la Sobremesa (29,6%) y la Tarde (23,4%).

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