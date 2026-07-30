Huelga de Renfe en plena operación salida: Servicios mínimos en Cercanías, Media y Larga Distancia para este 31 de julio

Este viernes 31 de julio comienza una nueva jornada de paros en Renfe, convocados por el Sindicato Ferroviario y en plena operación salida del inicio de las vacaciones de agosto. Está convocada una jornada de huelga para los colectivos de intervención y conducción de Renfe Viajeros en todo el territorio.

La huelga llega tras las anteriores jornadas de paro del 29 de junio y 15 de julio en contra del "desmantelamiento del ferrocarril público con la venta de Renfe Mercancías y el cierre de distintas bases de mantenimiento".

Servicios mínimos previstos

Por ello, Renfe ha establecido los servicios mínimos para garantizar la movilidad ferroviaria en la próxima huelga convocada para este 31 de julio.

En Cercanías, se garantiza el 75% del servicio habitual en hora punta y el 50% durante el resto del día. En Media Distancia los servicios mínimos garantizan el 65%, y en Alta Velocidad/Larga Distancia el 73% de los servicios habituales.

Renfe recuerda que se garantiza la circulación de los trenes establecidos en servicios mínimos y que los paros, de producirse, sólo afectarían al porcentaje restante de trenes hasta completar la oferta prevista.

Hay que recordar que en las dos huelgas anteriores convocadas recientemente por este sindicato minoritario la afectación fue mínima, ya que menos del 2% de la plantilla siguió la huelga, por lo que el servicio de Renfe pudo operarse con práctica normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria.

Servicios de Larga Distancia

Los servicios de Alta Velocidad Larga Distancia son aquellos que cubren largos recorridos, que ayudan a vertebrar todo el territorio peninsular y en los que el objeto del viaje es fundamentalmente el negocio o el ocio, debiéndose conjugar el derecho al trabajo y a la movilidad de los ciudadanos con el derecho a huelga.

Para los trenes de viajeros de Larga Distancia, de 343 trenes afectados por la huelga, se establece la circulación de 251 trenes en servicios mínimos, lo que supone el 73%.

Puede consultar el listado en el siguiente enlace

Servicios de Media Distancia

Se debe asegurar al menos un tren por sentido y día para garantizar la movilidad inaplazable de los ciudadanos entre sus poblaciones y los principales centros sanitarios, administrativos o laborales para garantizar la realización de gestiones que no admiten demora.

Durante el día 31 de julio se verán afectados 662 trenes, y teniendo en cuenta que los trenes en las líneas de alta frecuencia, que no admiten viajeros sin plaza, disponen de un total de alrededor de 240 plazas, y en los sentidos de mayor demanda tienen una ocupación de alrededor del 80% que supone una media de 192 viajeros por tren.

Puede consultar el listado en el siguiente enlace

Servicios de Cercanías

La fijación de los servicios mínimos en hora punta se establece en un 75% del servicio actual, con el objeto de garantizar unas condiciones mínimas de movilidad para cumplir con los motivos de viaje considerados inaplazables en condiciones suficientes de seguridad.

La fijación de los servicios mínimos en el resto del día y en las líneas de alta frecuencia de 6 o más trenes a la hora en hora punta, se establece un tren por sentido cada 20 minutos, sin que se supere en ningún caso el 50% del servicio normal. En el resto de las líneas se garantizará un tren por sentido a la hora siempre que no exceda del 50% del servicio normal.

El servicio de Cercanías de Madrid establece los siguientes tramos horarios en hora punta:

De 06:00 a 09:00

De 13:30 a 15:30

De 18:30 a 20:30

Los servicios urbanos que afectan a otras zonas, establecen los siguientes tramos horarios como hora punta para Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza:

De 06:00 a 09:00

De 13:30/14:00 a 15:30/16:00

De 18:30 a 20:30

Hay que recordar que en las dos huelgas anteriores convocadas recientemente por este sindicato minoritario la afectación fue mínima, ya que menos del 2% de la plantilla siguió la huelga, por lo que el servicio de Renfe pudo operarse con práctica normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria.

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