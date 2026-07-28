¿Qué ocurre con los afectados por los incendios que no pueden acudir a su puesto de trabajo?

Los incendios en España han afectado más de 85.500 hectáreas entre los incendios de Ávila, Castellón, Madrid y Toledo, obligando a confinar o desalojar a unas 171.000 personas.

Los equipos de emergencia han trabajado durante toda la noche para intentar consolidar el perímetro de los principales focos antes de la llegada de una nueva ola de calor, prevista para este miércoles, que podría dificultar de nuevo las labores de extinción.

Ante este número de evacuaciones o confinamiento, surge una pregunta generalizada entre los vecinos afectados, ¿Qué ocurre si no puedo ir a trabajar por el incendio que afecta a mi localidad?

No puedo desplazarme hasta mi trabajo

Si eres uno de los afectados por los incendios a la hora de desplazarte a tu trabajo, la ley contempla cuatro días de permiso retribuido, aunque a partir del quinto día ya no sería retribuido.

También, las empresas que hayan sufrido el problema, pueden acogerse a un ERTE por fuerza mayor. Ante esta situación, el Gobierno tiene previsto aprobar este martes una nueva prestación para trabajadores y empresas.

Todo correría a cargo del Estado e incluso se ampliará el permiso laboral para quienes hayan sido evacuados o hayan perdido sus casas.

Nueva prestación del Gobierno

Este martes, el Gobierno aprobará una ayuda extraordinaria para los trabajadores afectados por los incendios. La nueva prestación extraordinaria del SEPE por emergencia extrema será de naturaleza contributiva y estará destinada a los trabajadores que deban suspender temporalmente su contrato por causas directamente derivadas de los incendios.

Podrán acceder a esta prestación quienes no puedan trabajar porque no puedan acceder a su vivienda debido a evacuaciones o restricciones decretadas por las autoridades.

También quienes deban realizar tareas imprescindibles de limpieza, traslado, recuperación de enseres o reconstrucción de su domicilio, quienes necesiten realizar presencialmente trámites administrativos derivados de la emergencia o quienes tengan que atender responsabilidades de cuidado de familiares afectados por los incendios.

La prestación presenta un régimen excepcional, de manera que no exige período mínimo de cotización, equivale al 70% de la base reguladora, tiene una duración máxima de cuatro meses y no consume cotizaciones acumuladas para futuras prestaciones por desempleo.

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