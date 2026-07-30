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Balcones a 1.000 euros por persona: el eclipse solar convierte la noche del 12 de agosto en oro para el turismo

Quedan casi dos semanas del eclipse y las plataformas de alquileres ya se están llenando de anuncios de balcones para vivir el acontecimiento histórico a precio de oro.

Eclipse solar total

Balcones a 1.000 euros por persona: el eclipse solar convierte la noche del 12 de agosto en oro para el turismo | Antena 3 Noticias

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Gemma García
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Empieza la cuenta atrás para el eclipse del 12 de agosto y son muchas las personas que agudizan su ingenio para hacer de un acontecimiento histórico un negocio rentable. Este evento tendrá una gran afluencia de gente en el sur de Cataluña y en las plataformas de alquileres ya se empiezan a ver a anuncios con frases similares a la de "alquilo un balcón de 5 m² por 1.000 euros por persona durante 2 horas".

Antonio tiene una vivienda en el municipio de Roda de Berà, en Tarragona, y es una de las personas que alquilará su terraza por ese precio. Asegura que "no tiene ningún edificio delante" que le tape ese acontecimiento y pone en valor vivir dicho fenómeno alejado de aglomeraciones con unas vistas privilegiadas. Además, cuenta con la suerte de poder ver el eclipse con su familia.

Sobre el anuncio, detalla que esos 1.000 euros por persona también incluye picoteo y alguna bebida para que los arrendatarios se sientan a gusto viendo el eclipse.

En el mismo municipio se anuncia otra terraza con un precio más económico. En este caso, se habla de 100 euros por persona incluyendo una botella de cava y la descripción es la misma:"Vistas privilegiadas para ver un acontecimiento histórico".

En Salou, Tarragona, también se anuncian terrazas y áticos para ver el eclipse y también a precio de oro. Por ejemplo, se puede alquilar un ático de 40 metros cuadrados por 900 euros, pero solo durante dos horas. También este incluye algún refrigerio para degustar durante la velada.

En estos portales también se encuentran anuncios que, además del balcón, incluyen una habitación de 20 metros cuadrados con baño privado y vistas despejadas. En este caso, el precio es de 800 euros por persona.

Barcos por 200 euros para ver el eclipse en alta mar

Los alquileres no solo son para balcones, sino que también hay barcos. En Ría de Sada, un municipio de A Coruña, se anuncia un barco por 200 euros por persona para ver el eclipse de forma privada en alta mar. Esta sería otra opción para ver el eclipse de manera despejada y sin ruido visual.

Sin duda, el eclipse será un acontecimiento histórico en el que muchas personas han visto una oportunidad de negocio.

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