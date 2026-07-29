A qué edad me puedo jubilar con 35 años cotizados en 2026

Cumplir 35 años cotizados no significa necesariamente que puedas jubilarte cuando esperas. En 2026, la edad de acceso a la pensión dependerá de varios factores y existen diferencias importantes entre la jubilación ordinaria y la anticipada. Si quieres saber cuándo podrás retirarte y qué requisitos debes cumplir para hacerlo sin llevarte sorpresas, sigue leyendo.

¿Cuál es la edad de jubilación con 35 años cotizados?

En 2026, la edad de jubilación está fijada en los 65 años en el caso de tener un mínimo de 38 años y tres meses cotizados.

Ahora bien, en el caso de no alcanzar dichas cotizaciones, la edad quedará fijada en los 66 años y 10 meses.

Es decir, los que acumulen un periodo de 35 años cotizados podrán jubilarse a los 66 años y 10 meses en el caso de que lo hagan este año. Sin embargo en 2027, la edad subirá y tendrán que hacerlo a los 67 años.

¿Cuánto me queda de pensión con 35 años cotizados?

Con 35 años cotizados, un trabajador tiene derecho al 96,90% de la base reguladora, porcentaje sobre el que se calcula la pensión de jubilación.

En 2026, la Seguridad Social reconoce el 50% de la base reguladora a quienes acreditan el periodo mínimo de cotización, fijado en 15 años. A partir de ese umbral, el porcentaje aumenta progresivamente por cada mes adicional cotizado: durante los primeros 49 meses se suma un 0,21% por mes y, a partir de entonces, un 0,19% por cada uno de los meses restantes hasta alcanzar el porcentaje máximo.

Así, en 2026 es necesario haber cotizado 36 años y seis meses para tener derecho al 100% de la base reguladora.

No obstante, este requisito cambiará a partir de 2027, cuando será necesario acreditar 37 años de cotización para percibir el 100% de la pensión.

¿Y cómo es la jubilación anticipada?

En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, que permite adelantar la jubilación hasta un máximo de dos años (24 meses) respecto a la edad ordinaria, podrán acceder quienes cumplan el requisito principal de haber cotizado al menos 35 años. En este supuesto, la edad mínima de acceso será de 64 años y 10 meses.

Por su parte, la jubilación anticipada involuntaria, que se produce por causas ajenas a la voluntad del trabajador, permite adelantar la jubilación hasta cuatro años (48 meses) respecto a la edad ordinaria.En este caso, la edad mínima de acceso será de 62 años y 10 meses.

Para acogerse a esta modalidad es necesario acreditar un mínimo de 33 años cotizados y que el cese en el trabajo se haya producido por causas objetivas ajenas a la voluntad del trabajador, como un despido o un expediente de regulación de empleo (ERE).

Ambas modalidades conllevan una reducción de la cuantía de la pensión mediante la aplicación de coeficientes reductores.

Estos recortes pueden alcanzar hasta un 21 % en la jubilación anticipada voluntaria y hasta un 30 % en la involuntaria, en función de los años cotizados y del tiempo de anticipo con respecto a la edad ordinaria de jubilación.

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