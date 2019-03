Tres detenidos en Madrid durante la huelga en el sector ferroviario

Tres personas integrantes de un piquete informativo han sido detenidas en la madrileña estación de trenes de Atocha a primera hora de hoy durante la jornada de huelga contra la liberación del sector ferroviario, que transcurre con normalidad.



Las tres han sido detenidas a las 7 de la mañana por resistencia y desobediencia a la autoridad, han explicado fuentes de la Policía Nacional, que han apuntado que dos de ellas han sido arrestadas en los andenes de Cercanías y la tercera en los del AVE.



Fuentes de los sindicatos han indicado que los detenidos formaban parte de un piquete informativo, pero han precisado que hasta el momento no pueden confirmar sus identidades. Tanto fuentes de Renfe como de los sindicatos han destacado que la jornada está transcurriendo con normalidad y que se están respetando los servicios mínimos.



Fuentes de la operadora pública han explicado que no se han producido incidentes, lo que ha permitido a todos los trenes previstos para hoy salir a la hora programada. Un 90 % de los trabajadores ha secundado hasta el momento el paro, según fuentes de UGT, que han calificado la jornada de "tranquila, pero ruidosa".



Los sindicatos han denunciado que los servicios mínimos no han sido pactados, sino impuestos por el Ministerio de Fomento.



Renfe cancelará 302 trenes de alta velocidad y larga y media distancia por la huelga ferroviaria de 24 horas convocada por los sindicatos, mientras que en los trenes de mercancías se suspenderán 183 de los 229 trenes afectados, lo que supone unos servicios mínimos del 20 %.



La jornada de huelga en Renfe, Adif y Feve coincide con paros también en los servicios de Metro de Madrid y Barcelona, así como en los autobuses de esta última ciudad.