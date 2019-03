Trabajo señala que "solo" el 25% cobró el paro de manera fraudulenta

Valeriano Gómez ha declarado que de los 235.000 perceptores de desempleo que se han investigado durante el último año, "solo" a una cuarta parte de ellos se les ha retirado la prestación por cobrarla fraudulentamente. Además afirma que desde el Ministerio de Trabajo se presta una "especial" atención al control del fraude en el cobro del desempleo.

No obstante, el ministro precisó que lo "importante" no es el resultado final, sino que de los más de dos millones de personas que han perdido su empleo, el 80% tenía derecho a la cobertura por paro. Como conclusión, destacó que "hay muchas menos personas que cometen fraude en el subsidio que aquellas que las perciben simplemente porque no tienen trabajo".

En cuanto a la segunda recomendación que Juan Rosell propuso para acabar con la crisis, que pasaba por acabar con los "funcionarios prepotentes", Valeriano Gómez ha afirmado, que aunque hay sectores de la sociedad en los que está asentada la idea de que hay personas que no cumplen en la administración, él prefiere quedarse con el papel que hacen los médicos o los profesores, ya que son parte del funcionariado apreciados socialmente por el trabajo que realizan.

Además, recordó que los empleados públicos y funcionarios también han hecho sacrificios en esta crisis, con una bajada media de un 5 % en su salario tras las medidas de ajuste aprobadas en mayo de 2010, y la congelación en 2011.