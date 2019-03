Toxo: "La huelga general es una gran putada"

El líder sindical ha reconocido que "no queda más remedio que convocar la huelga general ante la reforma laboral más restrictiva de la historia de la democracia. Nadie se ha atrevido a ir tan lejos como el Gobierno actual, el debate en el Parlamento ha sido un esperpento".

Señaló, además, que "no me inquieta el resultado de la encuesta, sino la luz de gas con la que están rodeando a la encuesta".

En relación a la campaña de movilización de UGT, en la que participa el actor y humorista David Fernández (conocido por su intervención como Rodolfo Chikilicuatre en el festival de Eurovisión de 2008), Toxo afirmó que "cada uno con su responsabilidad. No me parece la figura del Chikilicuatre la más adecuada para esto. Las huelgas no se hacen contra los partidos de la oposición".

A juicio de Toxo, "los síntomas de descomposición del Gobierno son evidentes".

"Yo no creo que en una situación como ésta un Gobierno que pretenda dirigir al país pueda permitirse una situación de excepcionalidad como la de un ministro que está de campaña preelectoral sin atender a sus funciones en el ministerio. Se podría aprovechar para hacer una remodelación del Gobierno que fuera más amplia para intentar dotarle de más eficacia", consideró.

El secretario general de CCOO dijo compartir las previsiones del ministro Corbacho según las cuales se tardarán entre tres y cuatro años en recuperar los niveles de ocupación laboral de 2007.

"Me temo que sí. Va a depender de las cosas que se hagan y cómo se hagan. Se pueden hacer las cosas de otra manera, movilizar los recursos de otra manera para evitar que España salga con más retraso de la crisis", dijo.

Todas las huelgas generales han tenido efectos

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, entregaron hoy oficialmente la convocatoria de huelga general en el Ministerio de Trabajo y advirtieron al Gobierno de que todas las huelgas generales han provocado efectos económicos y sociales.

Toxo arremetió contra las medidas aprobadas por el Gobierno, especialmente la reforma laboral, porque, dijo, es una herramienta que el Ejecutivo ha puesto en funcionamiento y otorga un poder coercitivo a las organizaciones empresariales que "jamás habían soñado, ni aspiraban tener".

Méndez dijo que la reforma será un instrumento que puede producir una "gigantesca" operación de sustitución de trabajadores en edad madura con garantías más o menos dignas, por otros con contratos en precario y con pocos derechos laborales.

Ambos líderes sindicales consideraron que las políticas de ajuste puestas en marcha por el Gobierno, incluido el recorte en la cuantía de las pensiones, no van a contribuir a la recuperación económica ni a la creación de empleo y, además, recortarán también los derechos de los trabajadores.