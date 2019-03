Torres-Dulce dice que de momento Anticorrupción no prevé citar a Rato "ni a nadie"

Torres-Dulce ha realizado estas manifestaciones momentos antes de inaugurar, en Córdoba, el XIII Congreso Nacional de Procuradores, donde también ha manifestado que la razón fundamental por la que Anticorrupción solicita que el juzgado que investiga Bankia, el de instrucción número 21 de Madrid, se inhiba en favor de la Audiencia Nacional, es que los hechos afectan a diversas provincias y "pudieran comprometer la economía nacional".

"La razón fundamental para pedir la inhibición en favor de la Audiencia Nacional es que los hechos que pueden perseguirse hipotéticamente como delito llevan a la competencia este órgano", ha manifestado el fiscal general, para añadir que las investigaciones no derivan de ningún hecho concreto "sino de informaciones que de alguna forma llevan a pensar que merece la pena investigar". A su juicio,la fase actual de las investigaciones pasa por el análisis de la documentación requerida a la propia entidad, al Banco de España, a la CNMV y a la auditora Deloitte

"Y estamos hablando de investigar y hay que ser extremadamente prudentes en esto - ha subrayado Torres-Dulce-, unos hechos en relación con la constitución de esa entidad bancaria, su salida a bolsa, con el desarrollo de la crisis a la que se ha visto sometida esta entidad financiera".

Ha querido insistir en que la fase actual es la de recogida de información y a raíz del examen de esa documentación Anticorrupción decidirá "si los hechos merecen una consideración delictiva y por lo tanto la actividad procesal debe llevarse por este camino".

Finalmente, el fiscal general del Estado ha puntualizado que la decisión de investigar ahora Bankia ""en absoluto tiene que ver con las presiones ciudadanas", pues el inicio de la investigación por parte de Anticorrupción comenzó "mucho antes que de alguna forma hubiera esa presión".

"La Fiscalía no actúa a demandas sociales ni a presiones -ha insistido- Ya he dicho que evidentemente existe una demanda social pero que, aunque no existiera, la actividad de la Fiscalía se rige por la posibilidad de la existencia de hechos delictivos".