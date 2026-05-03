La guerra afecta al sector de la construcción: "Los materiales han subido entre un cinco y un 10%"

Los constructores canarios advierten de que el bloqueo del Estrecho de Ormuz ya empieza a afectar al sector. "Los costes del transporte, los fletes por ejemplo en la ruta China-Mediterráneo un 13% Canarias-África un 40%", explica Mª Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas.

Estas subidas empiezan a asfixiar a las empresas ya que con la subida del trasporte se encarece toda la cadena productiva. "Las cartas de subida de los transportistas, los alquileres de maquinaria, todos los derivados del betún desde las impermeabilizaciones que usan láminas asfálticas, PVC…", dice Luisa Martínez, de la constructora Pérez Moreno.

El sector del aluminio, uno de los principales materiales para la fabricación de viviendas, es uno de los más afectados, cambiando su precio continuamente y en pocas horas: "Los costes de los materiales han subido entre un 5 y un 10%, y los descuentos de los proveedores han bajado", asegura Eliaquín Soto, gerente de la Carpintería de Aluminio Moinsa.

Por ello, a la hora de dar presupuesto a sus clientes, ya sean constructoras o particulares, tienen que cambiar la dinámica utilizada hasta ahora: "De un mes hemos cambiado a quince días la validez del presupuesto y nos planteamos hacerlo a menos días… Ante tantos costes de aluminio, cristal, herrajes… No nos podemos arriesgar a que ese desfase lo perdamos nosotros", asegura Soto.

Esto hace que el precio para el cliente final pueda ser un 10% más elevado que hace unos meses. No ocurre solo con el aluminio; los productos derivados del petróleo como el PVC, el polietileno y el poliestireno también sufren variaciones constantes de precios en cuestión de hasta 24 horas. Por lo que cuando lo habitual a la hora de hacer un presupuesto era que tuviera validez mensual, ahora se llegan a modificar cada dos días.

Debido a esto, las constructoras tienen que ser muy previsoras y hacer acopio de estos materiales por adelantado y en grandes cantidades, algo que les genera un gasto extra imprevisto; o bien, ser rápidos a la hora de solicitar los presupuestos y comprar, lo que a veces supone problemas porque el proyecto aún no está terminado y puede haber variaciones en las necesidades de material.

La ruptura de contratos, las negociaciones tensas y la pérdida de dinero por parte de las constructoras para poder cumplir con lo pactado con sus clientes comienza a ser habitual, y temen que si esto continúa, las pérdidas sean inasumibles y se ralenticen o paralicen algunos proyectos. Además en Canarias los problemas se multiplican por la insularidad, ya que hace falta un transporte extra a las islas, y hasta dos, si hablamos de las islas menores.

El bloqueo del estrecho de Ormuz a causa de la guerra en Oriente Medio se traduce en el cierre de uno de los canales más importantes del comercio internacional. Por él pasa una quinta parte del petróleo de todo el mundo, y al subir el precio de los combustibles, se ha encarecido el transporte marítimo por el que llegan los materiales de construcción. Por el momento el sector no se quiere anticipar pero mira con preocupación al futuro más próximo ya que si no cesa la guerra, desde los pequeños empresarios hasta las grandes constructoras podrían verse enormemente afectadas hasta el punto de no poder asumir los costes.

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