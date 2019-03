Tecnología e ingeniería, dos sectores con mucho empleo en 2012

Encontrar un empleo en 2012 no será una misión imposible, ya que todavía hay sectores que demandan trabajadores en España: tecnología, comercial e ingeniería. A pesar de que va a ser muy difícil acceder a algunos sectores como el sociosanitario, la especialización siempre es un plus que nos permitirá tenerlo un poco más fácil.



Internet también genera puestos de trabajo, sobre todo como e-commerce y community manager. Ofertas curiosas tampoco faltan, como la de 'tester' de videojuegos. Pero hay sectores donde va a ser imposible encontrar un empleo el año que viene, como son los de la construcción y la banca.



Por el contrario, hay otros donde han quedado algunos puestos sin cubrir, relacionados con la tecnología, los idiomas y la gestión de grandes cuentas en los mercados emergentes. La situación no es muy favorable, pero nunca hay que perder la esperanza.