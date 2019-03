Strauss-Kahn rechaza que Rato sea el responsable de que el FMI no previera la crisis

El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, ha asegurado que "de ninguna manera" el ex director de la institución Rodrigo Rato fue responsable de los errores que condujeron a que el FMI no previera la reciente crisis económica y ha defendido que se trató de un error de la comunidad internacional.



"Fue un fallo de la comunidad internacional y yo no diría de ninguna manera que Rodrigo Rato fue responsable de eso", incidió Strauss-Kahn durante la presentación de un análisis sobre el sistema monetario internacional.



En este sentido, aseguró que la comunidad internacional no tenía fe en instituciones multilaterales, incluido el FMI, y, por ello, añadió que "no es una sorpresa" que finalmente estas instituciones no ofreciesen lo que la comunidad internacional necesitaba.



Asimismo, recalcó que existe una "fuerte conexión" entre el reconocimiento de las instituciones financieras por la comunidad internacional y su eficacia. Por ello, consideró que la responsabilidad, si hubiera alguna, debería de ser compartida por todo el mundo, principalmente por los líderes políticos que han subestimado lo que podían hacer con el FMI en los últimos años.



Un informe de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), que controla la labor de la institución, publicado este miércoles acusaba al Fondo Monetario Internacional (FMI) de proporcionar "pocos avisos claros" sobre los riesgos y las debilidades ligados a la última crisis financiera que se cernía sobre la economía mundial antes de que ésta estallara.



En su opinión, la institución, que fue dirigida por el español Rodrigo Rato entre 2004 y 2007, restó importancia a los riesgos relacionados con el 'boom' inmobiliario y a las innovaciones financieras, así como a la necesidad de una mayor regulación para hacer frente a estos riesgos.



En este sentido, el director gerente defendió que el informe de la OEI es "muy útil", pese a que llega un poco tarde porque muchas de las sugerencias que se mencionan en él ya han sido puestas en marcha en los últimos años por la institución. En su opinión, es positivo que instituciones como el FMI "miren hacia atrás" para ver cuáles fueron los fallos que cometieron.