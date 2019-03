Los sindicatos de Iberia anuncian huelgas en vísperas de Navidad

Más audios en Onda Cero

Según ha podido saber Onda Cero, los sindicatos de Iberia convocará una huelga para el próximo viernes 14 de diciembre y después habrá paros del lunes 17 al viernes 21 del mismo mes, en vísperas de las fiestas de Navidad. Pese a elegir estas fechas, fuentes sindicales aseguran que no han querido hacerlo coincidir con las vacaciones navideñas para perjudicar lo menos posible a los viajeros.

Las protestas continuarán previsiblemente en enero, según han adelantado los sindicatos, en protesta por el plan de reestructuración anunciado por la compañía aérea. No obstante, han apuntado que tienen "la esperanza de que no sea necesario" y que no convocan estos paros para convocar luego más, "sino para que se desbloquee la situación".

Para elaborar el calendario, los sindicatos se han planteado que las huelgas no coincidan con sábados, domingos o festivos, para no causar perjuicios a los ciudadanos, "que bastante fastidiados están ya con la crisis", han apuntado fuentes sindicales. Las reuniones sindicales continúan con el objetivo de formalizar el jueves la convocatoria de huelga ante el Ministerio de Trabajo, según ha informado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.

En opinión de las fuentes sindicales, existe entre la plantilla un respaldo claro a una convocatoria de huelga "porque se está dando cuenta de que con miedo no va a ninguna parte y de que esta gente quiere cerrar esto". Para el próximo jueves, los sindicatos UGT, CCOO, USO, Asetma, Sictpla y CTA-Vuelo, todos con representación en Iberia, han convocado una rueda de prensa para hacer público el calendario definitivo de movilizaciones tras formalizar la convocatoria de huelga.