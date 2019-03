Los sindicatos calientan motores de cara a la huelga general, con la pegada de carteles. Ya hablan de "huelgón", esperan que sea un éxito y se sienten satisfechos con el protagonismo que están teniendo.

En el nuevo vídeo de UGT, para movilizar a los trabajadores y explicar la crisis, han arremetido contra los empresarios. En el primero, no había criticas al Gobierno y sí contra el Partido Popular.

Para protestar contra la reforma laboral, los sindicatos se han concentrado frente al congreso de los diputados y han dado una carta explicativa sobre los motivos que les han llevado a convocar la huelga. Un paro que contará con el mismo ministro de trabajo. Corbacho ha señalado: "No es necesario que me vaya con tanta antelación teniendo en cuenta que las elecciones son el 28 de noviembre. El día de la huelga general yo estaré en este gabinete si el presidente del Gobierno no dispone lo contrario".

UGT le ha puesto nota a la gestión del Gobierno y le da un dos y medio. CCOO le ha puesto un cero.