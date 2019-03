Los profesores confirman que sí secundarán las movilizaciones contra Educación

Las opiniones hasta ahora reunidas por los sindicatos educativos en relación a las protestas por las Instrucciones del inicio del curso escolar 2011/2012 en la Secundaria madrileña confirman la voluntad de los docentes de secundar las movilizaciones contra la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y de extenderlas para llevarlas a cabo durante varios días mediante un "calendario sostenido" de protestas.



El responsable de Educación de Comisiones Obreras en Madrid, Francisco García, ha explicado que con la mitad de las opiniones encima de la mesa, el 99% de los profesores se muestran en contra de las Instrucciones y el 98% a favor de movilizarse en señal de protesta.



"Más allá del 95 por ciento se muestran a favor de la huelga como una de las medidas de apoyo y de presión, pero hay gran dispersión en las respuestas. Esto es lo que nos lleva a tener que analizar más despacio la consulta, además de esperar a los que están reunidos esta tarde en distintos claustros", ha explicado García, que ha apuntado, en consecuencia, la intención de esperar unos días para poder establecer una conclusión definitiva.

Según ha puesto de manifiesto, los docentes no quieren hacer "un sólo día de huelga" sino que piden varios. "Habrá huelgas, en plural, en la educación madrileña, no sólo en el inicio del curso. No hay marcha atrás: los profesores nos dicen que están dispuestos a hacer los sacrificios que haga falta en término de días de huelga. Vamos a hacernos eco del sentir mayoritario y canalizar las movilizaciones", ha adelantado.



El presidente de ANPE Madrid, Paco Melcón, ha explicado que "la impresión" que ha extraído de los primeros datos es que "hay propuestas tan diversas, que habrá que analizarlas detenidamente".

"La semana que viene podremos presentar una síntesis más concreta, pero creo que la huelga del miércoles en principio sí que se va a mantener aunque mi impresión personal y de otros compañeros de sindicatos es que esta movilización es inamovible", ha dicho.



Por su parte, la secretaria de Enseñanza Pública de FETE-UGT en Madrid, Cristina Sabina, ha asegurado que "se ha hecho un volcado de datos por direcciones y áreas territoriales y se están estudiando las zonas de los claustros". "Vamos a hacer un compendio y después una valoración de lo que supondrían las movilizaciones", ha reiterado.



"El ambiente parece indicar que los claustros estarían dispuestos a hacer la huelga en jornadas consecutivas a lo largo de varios días e incluso semanas. Eso podría significar que no empiece el curso escolar y toda la comunidad educativa se viera afectada, con el consiguiente retraso del avance curricular de las materias y asignaturas. Además, los padres se tendrían que organizar a la hora de la atención a sus hijos", ha añadido.