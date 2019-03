Schäuble califica como "impresionantes" las medidas adoptadas por España

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, afirmó que España ha tomado una serie de medidas "impresionantes" y expresó su confianza en que el conjunto de países europeos adopten el paquete de medidas para la consolidación fiscal.

Schäuble hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía español, Luis de Guindos, durante una reunión organizada por la fundación Adenauer en un hotel de las afueras de Santiago de Compostela en la que participa también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El ministro fiscal alemán señaló que las decisiones del Gobierno español "se corresponden con lo que nosotros hemos acordado conjuntamente de acuerdo con las normas del derecho secundario europeo", en alusión al pacto fiscal.

"Tenemos plena confianza en España", dijo Schäuble y subrayó que la decisión de adoptar medidas en favor de estimular el crecimiento "ya está previsto" discutirla en la cumbre de julio de la Unión Europea.

"Necesitamos una España fuerte, tenemos plena confianza en ella"

Además, el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha asegurado que la consolidación fiscal no representa un fin en sí misma, sino que supone una condición para alcanzar un crecimiento sostenible en todos los países de la eurozona.

"La consolidación fiscal no representa un fin en sí misma, sino que es una condición para generar crecimiento sostenible en los países", aseguró. En este sentido, el responsable de las finanzas germanas subrayó la necesidad de "mantener el rumbo", ya que hablar ahora de crecimiento no representa un cambio de dirección en las políticas europeas, puesto que tras las medidas de consolidación, "ha llegado el tiempo de tomar medidas de crecimiento", tal y como estaba previsto. "No es una novedad", aseguró.

Asimismo, Schäeuble aprovechó su presencia en un acto organizado en Santiago de Compostela por la Fundación Konrad Adenauer para elogiar las medidas anunciadas por el Gobierno español, que calificó como "muy impresionantes", asegurando que se trata de "las medidas correctas".

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ha expresado su confianza en que sea cual sea el resultado de las elecciones presidenciales francesas del próximo 6 de mayo no se alterarán los términos del pacto de disciplina presupuestaria.

"Sea cual sea el resultado de las elecciones, Francia seguirá siendo un socio importante", subrayó el ministro alemán, quien precisó que, en su opinión, "los dos candidatos han dicho que al margen del pacto fiscal hacen falta medidas adicionales para el crecimiento", desechando así los temores de que el candidato socialista, Francois Hollande, exija renegociar el tratado si resulta elegido.



En este sentido, Schäuble aseguró que el próximo consejo europeo de junio, "tal como estaba previsto", abordará la cuestión del crecimiento, después de que se hayan tomado medidas de consolidación.



"El resultado de las presidenciales francesas no variará el pacto fiscal"

De Guindos: "Las políticas que hemos lleado a cabo son las mejores para España"

Por su parte, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha expresado la convicción del Gobierno de que las políticas de austeridad adoptadas para reducir el déficit público no son incompatibles con el crecimiento económico.

De Guindos, que compareció junto a su homólogo alemán Wolfgang Schaüble se mostró convencido además de que esta política de austeridad y reformas "es la mejor para España".



Al igual que en las declaraciones que hizo a su llegada al Foro, De Guindos ha utilizado el símil de pilotar una embarcación a la tarea de reorientar la marcha de la economía."Dirigir o reconducir una economía como la española es como llevar un barco. Hacen falta esfuerzos para ver que el rumbo se va modificando en los próximos trimestres", subrayó De Guindos, quien afirmó que el rumbo "era inadecuado" y a través de los ajustes y las reformas que se están tomando se está cambiando.

"Lo hacemos desde la convicción de que las políticas que aplicamos son las mejores para España y para el futuro del euro", aseguró de Guindos, que recalcó que el déficit español heredado por el Gobierno de Mariano Rajoy era "inasumible".