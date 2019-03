Salgado asegura que se tomaron las decisiones acorde al momento económico

La exvicepresidenta económica, Elena Salgado, ha asegurado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomó las decisiones "que correspondía tomar" en ese momento económico, ya que cuando se gobierna hay que decidir en función de los datos disponibles.

"La historia no ha terminado y no me corresponde a mí hacer valoraciones", ha señalado Salgado durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, donde ha repasado la actuación del Gobierno socialista en el sistema financiero.

Salgado ha afirmado que el sistema financiero español "resistió razonablemente bien la primera oleada de la crisis" gracias a un sistema de supervisión "más prudente" que el de otros países, aunque ha reconocido que el sector "no ha sido inmune a la crisis" y que esto terminó por endurecer el acceso al crédito.

La exvicepresidenta ha destacado que hasta que accedió al Ministerio de Economía y Hacienda, en abril de 2009, "la capacidad de resistencia del sector bancario español había sido notable" pero que en ese momento empezaban a detectarse deterioros en los balances de algunas entidades que podrían comprometer su viabilidad con el tiempo.