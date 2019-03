Ruiz-Mateos: "Pagaré hasta la última peseta, para no morir como un estafador"

José María Ruiz-Mateos, ha amenazado con decir los nombres y apellidos de quienes son los verdaderos autores de su crisis empresarial. Les acusa de ser los culpables de que no pueda cumplir con sus obligaciones y que los tachen de ladrones.

El patriarca ha admitido una deuda de 1.200 millones de euros, de los que 250 corresponden a los titulares de los pagarés. "Me he tomado un plazo de tiempo para ver si reaccionan los culpables", ha dicho en un tono misterioso. Ha pedido un cara a cara con Emilio Botín, presidente del Santander. "Lo que ha hecho Botín, no tiene nombre. Lo menos que podía hacer es asumir el documento enviado y pagar los 250 millones a los inversores"

En esta oportunidad, Ruiz-Mateos, ha comparecido respaldado por el abogado de la familia y no por sus seis hijos varones, como sucediço en la anterior rueda de prensa.